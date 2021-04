El Hospital Reina Sofía de Córdoba celebra 45 años de vida

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba está de cumpleaños. Este sábado, 3 de abril, se cumplen 45 años desde que en 1976 se inaugurara el hospital de referencia de la provincia cordobesa.

Convertido actualmente en un complejo hospitalario en el que trabajan alrededor de 6.000 profesionales, el Hospital Reina Sofía no ha querido dejar pasar esta fecha para recordar su trayectoria "cuidando generaciones" de cordobeses y enfrentándose ahora al reto de la pandemia de la Covid19.

"Hoy cumplimos años en plena pandemia, pero orgullosos de compartir con Córdoba los hitos conseguidos. La marca Reina Sofía es un sello de calidad. Seguimos cuidando generaciones", ha señalado el centro en un mensaje en sus redes sociales, donde se felicita por sus "45 años de historia, 6.000 profesionales y tres pilares: asistencia, docencia e investigación".

Desde su inauguración hasta ahora, el hospital se ha ido ampliando hasta convertirse actualmente en uno de los grandes complejos sanitarios de la sanidad pública de Andalucía, abarcando todas las especialidades del Sistema Nacional de Salud y siendo referente con su programa de trasplantes de órganos.

En sus 45 años de vida, la historia del Hospital Reina Sofía está jalonada de hitos que han marcado su andadura, desde la primera operación a corazón abierto realizada en 1977 en el hospital o la realización de los primeros trasplantes de órganos y tejidos en el hospital -renal (1979), médula ósea (1981), renal de donante vivo (1985), cardiaco (1986), páncreas (1988), hígado (1989), córnea (1992) y pulmonar (1993)-, como se recordaba en la revista del propio hospital cuando cumplió cuatro décadas.

En 1985 se convirtió en hospital universitario y en 1998 se realizó en el centro cordobés el trasplante de corazón al bebé más pequeño en España entonces, con 8 días de vida. En 1999 se creó la primera unidad de gestión clínica de Andalucía (de Aparato Digestivo) y se exportó el modelo al resto de hospitales, mientras que en 2002 se inauguraba el Edificio de Consultas Externas y, ese mismo año, se realizaba el primer trasplante hepático de donante vivo de Andalucía.

Los hitos han seguido acompañando la vida del centro, como cuando el Hospital Reina Sofía fue en 2008 el primer hospital del mundo en realizar un trasplante pulmonar a un paciente pediátrico con pulmón único, o en 2012 los cirujanos pediátricos del hospital realizaban la primera intervención del país por afalia a un bebé de 8 meses, o cuando en 2015, el hospital hizo el primer trasplante de pulmón procedente de un donante 'a corazón parado'.

Unos años después, la historia le tendría guardado un nuevo reto al Reina Sofía en forma de pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, el centro hospitalario iniciaba la atención a los pacientes con Covid19 más graves, enfrentándose a un nuevo virus, que en su primera ola obligó a abrir hasta 9 unidades Covid en el complejo hospitalario y a adaptar todos los protocolos de atención a las condiciones que imponía el virus y los contagios.

En la segunda y la tercera ola de la pandemia, hasta ocho unidades Covid19 debió abrir el hospital, que incluso llegó a adaptar quirófanos como UCI para atender a los pacientes más graves y tuvo que suspender parte de su actividad quirúrgica.

Ahora, cuando cumple 45 años de vida, el Hospital Reina Sofía se prepara para el reflejo que la cuarta ola del coronavirus pueda tener en sus instalaciones y para sus profesionales, que ya empiezan a notar un aumento en los pacientes ingresados en planta y en la UCI a causa del coronavirus.

