Los hombres cambian más de casa que las mujeres para vivir en pareja.

Los hombres apuestan más que las mujeres a la hora de cambiar de casa para iniciar una vida en pareja en Córdoba. Así se desprende del análisis independiente realizado por la web de encuentros SugarDaters sobre los microdatos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, que ha concluido que este es el principal motivo de las mudanzas en la provincia.

Según dicha encuesta, el 25,1% de las mudanzas en Córdoba se produce para iniciar una vida en pareja. Es la estadística más elevada de entre todos los motivos para cambiar de vivienda recogidos. Al analizar los microdatos por sexo, SugarDaters ha encontrado que el 26,3% de los hombres cordobeses que cambian de vivienda inician una vida en pareja. En el caso de las mujeres, esta cifra baja hasta el 24%.

Los siguientes motivos más elevados de las mudanzas es la finalización del contrato de alquiler o la necesidad de una casa más grande (14,2%), seguidos de un 13% de quienes se emancipan y de un 8,1% de los encuestados, quienes cambiaron de vivienda en busca de una mayor calidad.

Los motivos laborales (5,9%) también están detrás de las mudanzas, así como la búsqueda de vivienda en otra zona (2,8%), la economía (2,1%) el divorcio o la separación (1,6%) y la salud (1,5%). Por contra, solo el 0,6% de los encuestados cambió de vivienda ante la necesidad de una casa más pequeña.

Murcia (26,5%), Huelva (26,3%) y Lugo (26%) son los territorios donde las personas más cambian de vivienda para iniciar una vida en pareja. Esto no significa que en estas provincias haya más mudanzas sino que, del total de mudanzas, el motivo de iniciar una vida en pareja es el más habitual.

Sin embargo, los territorios donde iniciar una vida en pareja tiene menos peso como motivo para una mudanza son Guadalajara (17,2%), Madrid (17,4%) y Girona (18,9%). Hay que tener en cuenta que este motivo, iniciar una vida en pareja, sigue siendo la causa más importante de un cambio de vivienda también en estos territorios. Eso sí, son las cifras más bajas en comparación con datos de otras regiones.

En cuanto a las mudanzas que se producen tras un divorcio o separación, Girona (3,1%), Valencia (3%) y Álava (2,8%) lideran la clasificación.

Ávila (1,3%), Soria (1,3%), Lugo (1,2%) y Cuenca (1,2%) son las provincias donde el motivo de la ruptura tiene menos peso al cambiar de vivienda.

