Germán Ayala: “El clima político no le compete a Cruz Roja”

Germán Ayala Alcalá-Zamora (1969, Marmolejo, Jaén) es un hombre de formas tranquilas y discurso sosegado, pero también es el motero que se embarca con sus amigos en rutas por la India o por los Pirineos, acude a concentraciones de aficionados a las dos ruedas o se emociona con su hijo viendo los partidos de fútbol de su equipo, el Sevilla C.F.

Su segundo apellido delata que es familia de Niceto Alcalá Zamora, el prieguense que fue presidente de la República Española entre 1931 y 1936 y que falleció en el exilio, en Buenos Aires, en 1949. Germán explica que su bisabuelo era primo hermano del político.

Toda su carrera profesional, dejó inacabados sus estudios de Derecho, la ha hecho trabajando y formándose en la Cruz Roja a la entró a finales de los años noventa para hacer la Prestación Social Sustitutoria, aquello que debían hacer los objetores de conciencia del Servicio Militar obligatorio. Ha conducido ambulancias y microbuses de transporte de personas con discapacidad y, desde hace unos años, es el director Provincial de Intervención Social de la entidad que tiene actualmente doce sedes distribuidas por la provincia de Córdoba. Nos atiende en la nueva sede de Cruz Roja, un edificio de nueva planta, luminoso, en el número 2 de la Cañada Real de Mestas, junto al Silo, que alberga despachos, aulas de formación, cocheras para el parque móvil o un salón de actos entre otras dependencias. Un edificio que, como muchos otros ahora, tiene carteles de recomendaciones de seguridad, rutas separadas de evacuación y dispensadores de gel hidro-alcohólico.

Germán nos confirma que el año de pandemia ha sido muy duro, pero que Cruz Roja ha estado en la calle, con las personas y demostrando su músculo.

Pregunta. ¿Toda tu vida laboral se vincula a Cruz Roja?

Respuesta. Sí. Entré como voluntario para hacer la Prestación Social Sustitutoria, he sido socorrista, conductor de ambulancias y personal laboral también transportando a personas con discapacidad en microbuses. He sido responsable de cooperación y me he formado aquí en diversos proyectos como la gestión del Fondo Social Europeo. Ahora soy el responsable de Intervención Social.

P. Este habrá sido un año duro ¿no?

R. Sí. Ha sido todo un reto sanitario, pero no hemos dejado la labor presencial. Desde el primer minuto, Cruz Roja ha estado en la calle, con las personas, preservando la salud pero compaginándolo con el mantenimiento de los proyectos habituales.

Germán nos ofrece algunas cifras que demuestran la envergadura del plan de respuesta a la crisis de la Covid-19 que se llama “Cruz Roja Responde 2020”.

R. Por ejemplo, en Córdoba han sido atendidas más de 30.000 personas (más de 3,5 millones en toda España), se han incorporado más de 900 personas como voluntarias en la provincia, se han recaudado e invertidos más de 108 millones de euros en todo el país, de los cuales el 50% ha sido donado por la administración pública, el 28% por empresas y el 22% han sido donaciones de particulares.

En Córdoba se han hecho casi 50.000 entregas de prestaciones particulares y bienes de primera necesidad como alimentos, productos de higiene, sanitarios, juguetes, material didáctico o pagos de recibos de suministros.

P. ¿Qué destacarías de todo ese esfuerzo?

R. Ha sido un año de mucho trabajo, la incorporación de tantas personas voluntarias ha sido importante, también las donaciones particulares y la respuesta de las instituciones. A nosotros nos toca gestionar las ayudas de la mejor manera posible.

P. El crecimiento del voluntariado ha sido espectacular…

R. Que se incorporen 900 personas ha sido espectacular. Gracias a eso hemos podido llegar a muchos sitios, llevar la compra a casa, a atender a mayores solos, hacer donativos, ahora los acompañamos a vacunarse porque nos lo deriva “Salud Responde”.

P. En este edificio podemos comprobar que los programas de formación e inserción laboral son muy importantes ¿el trabajo dignifica a la persona?

R. En realidad, la dignidad de las personas es una cuestión que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, no al trabajo. Pero el trabajo es la piedra angular de lo sociolaboral. Para que una persona pueda vivir con autonomía, la inserción laboral es la clave. Por eso los planes de empleo son importantes. Podríamos decir que no es una cuestión de dignidad sino hablar en términos de autonomía.

P. También habéis gestionado las llamadas “tarjetas-monedero”…

R. Sí, es un proyecto de la Junta de Andalucía en respuesta a la crisis provocada por la Covid-19.

P. ¿Cuál ha sido el mecanismo de esa ayuda?

R. Son unas ayudas mensuales para un periodo de cuatro meses, de 150, 200 y 250 euros dirigidas a familias con especiales necesidades. Acabamos a final de año una primera fase y entre enero y febrero hemos empezado la segunda.

P. ¿Cómo se valoran esas familias necesitadas?

R. A esas “tarjetas-monedero” se puede hacer por los Servicios Sociales Comunitarios o a través de Cruz Roja.

P. ¿Tenéis relación con la Media Luna Roja?

R. Sí. Pertenecemos a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Somos el mismo movimiento humanitario internacional.

P. ¿Cómo es la relación de Cruz Roja con las diferentes administraciones?

R. Todas las administraciones ayudan. Cruz Roja es una auxiliar de los poderes públicos. Tiene vocación de servicio público.

P. Pero toda ayuda es poca, como suele decirse…

R. Valoramos mucho la ayuda que prestan también entidades privadas, su independencia. Eso complementa.

P. ¿Importa el color político de quien gobierne la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno Central?

R. Nosotros nos centramos en nuestra misión, haya los gobiernos que hayan. Estamos para atender prioridades. El clima político no le compete a Cruz Roja. Nos dedicamos a dar la mejor de las respuestas a la sociedad que nos necesita.