La Feria de Córdoba volverá a contar con una caseta para celíacos

La Feria de Córdoba contará por segunda vez en su historia con una caseta especializada en comidas y bebidas aptas para celíacos, respondiendo así a una demanda cada vez mayor de la sociedad. Su promotor es la Asociación de Celíacos de Córdoba que ya en 2019 montó una caseta en la feria tras el éxito cosechado con una foodtruck durante la edición de 2018.

El recinto de este año contará con 300 metros cuadrados y se localizará en la esquina de la calle Judería con la calle En medio, más cerca de la entrada en comparación con la ubicación de la feria de 2018, cuando se levantó en la calle Cristo de los Faroles. En esta misma zona se ubicaría este año la caseta de la Peña Fosforito que, sin embargo, anunció esta semana su renuncia ante la dificultad por falta de tiempo, material y mano de obra, tal y como ha informado la entidad cultural a través de su perfil en Facebook.

Ante esta situación, el Partido Popular de Córdoba ofreció parte de las instalaciones de su caseta para que la peña Fosforito pudiera montar la suya. La entidad finalmente ha accedido, por lo que seguirá presente en la Feria otro año más tras estarlo ininterrumpidamente durante 38 años.

No obstante, la lista de entidades que no montarán caseta es considerablemente elevado. Las ausentes durante este año serán Dapines, La Regaora, CNT, Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, Alminar del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, Círculo Cultural Juan XXIII y la Hermandad del Rescatado.

