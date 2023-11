La enfermera cordobesa y profesora de la UCO Vanesa Cantón, finalista en un concurso internacional por su tesis

La enfermera, investigadora cordobesa, profesora y coordinadora del Grado en Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), Vanesa Cantón Habas, es una de las dos finalistas en la categoría de Universidad – Tesis Doctorales de la 9ª edición de los Premios Enfermería en Desarrollo, organizados a nivel internacional por la revista Enfermería en Desarrollo, editada por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN). Estos galardones se entregarán en una gala que se celebrará en el Teatro Real de Madrid el próximo miércoles, día 15 de noviembre.

Cantón ha resultado finalista gracias a su tesis sobre Adaptación y validación al español de la escala PAINAD y determinación de biomarcadores del dolor en saliva en personas mayores con deterioro cognitivo con incapacidad de comunicación; y como ella misma explica, ser finalista de estos importantes premios supone “el reconocimiento al trabajo de un equipo de investigación que siempre hay detrás, y la conjunción del mundo académico y clínico, gracias también a la colaboración diversas instituciones. Así que, más que a una persona, ser finalista es el reconocimiento a muchas personas que han participado en mi tesis directa o indirectamente, y también un reconocimiento a las patologías y enfermedades relacionadas con la demencia».

La novena edición de estos premios, dirigidos a todos los profesionales, colectivos e instituciones que tienen algún tipo de vinculación con la Enfermería, ha superado los 250 proyectos presentados para sus siete categorías, procedentes del conjunto de España, así como de otras partes del mundo como Argentina y algunos países de la Amazonia. Las categorías, junto al Premio a la mejor Tesis Doctoral, engloban el Premio de Calidad percibida; Innovación y creatividad; Premio a la Promoción del Autocuidado y de los hábitos de vida saludable; Iniciativas corresponsables; a Trabajos Fin de Grado, EIR y Máster; y Enfermería Tv. En el caso de Tesis Doctorales, y junto a esta enfermera cordobesa, el otro finalista es Juan Blanco Morillo, de la Universidad de Murcia.

Cantón, que fue la encargada de pronunciar la conferencia de clausura en las recientes I Jornadas de Investigación del Colegio de Enfermería de Córdoba, ha resultado finalista con la citada tesis, cuyo objetivo es efectuar la adaptación cultural y validar la escala PAINAD al español, para su utilización en la valoración del dolor en personas con demencia avanzada e incapacidad de comunicación; determinar en saliva los biomarcadores del dolor sTNF-RII y sIgA; y correlacionar los valores obtenidos de la evaluación del dolor efectuada mediante la escala PAINAD con los citados biomarcadores.

Para ello, y como explica esta enfermera cordobesa, en primer lugar realizó un estudio de validación de esta escala, para posteriormente efectuar un estudio observacional descriptivo de corte transversal y, por último, realizar un estudio caso-control.

Entre las conclusiones de su trabajo, Cantón ha comprobado que la versión española de la escala PAINAD es un instrumento sencillo, válido y fiable; y que a su vez sTNF-RII y sIgA son biomarcadores salivales del dolor seguros, útiles y complementarios a la mencionada escala. “Incluso, la correlación entre la escala PAINAD y ambos biomarcadores (sTNF-RII y sIgA) reafirma el potencial de estos instrumentos. Por último, la depresión y la diabetes mellitus han demostrado ser entidades clínicas que aumentan el riesgo de sufrir demencia, mientras que la dislipidemia correctamente tratada minimiza el riesgo de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa”, afirma.

Pero más allá de las conclusiones científicas de su trabajo, Cantón resalta la importancia que puede suponer para evaluar el dolor en este tipo de pacientes, “pudiendo así ofrecer la mejor terapia y cuidados a los mismos, dando así respuesta también al colectivo sanitario y a las familias de estas personas mayores con demencia que son incapaces de comunicarse con su entorno”.

Cabe recordar que, con esta tesis, Cantón fue finalista el pasado mes de febrero en los II Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería de España (CGE), junto con el también cordobés Pedro Arévalo Buitrago, de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y también Doctor por la UCO.

