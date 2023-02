Dos enfermeros cordobeses, entre los finalistas de los II Premios de Investigación de la Enfermería española

La enfermera cordobesa Vanesa Cantón Habas, Doctora por la Universidad de Córdoba (UCO) y profesora en el Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de esta universidad; y el enfermero Pedro Arévalo Buitrago, de la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y también Doctor por la UCO; han sido dos de los quince finalistas de todo el país entre las seis categorías de los II Premios de Investigación del Consejo General de Enfermería de España (CGE), que han sido hechos públicos hoy en el propio acto de entrega de estos galardones celebrado en la sede del CGE en Madrid.

En concreto, Vanesa Cantón –que recientemente ha sido miembro del Jurado del último Premio Científico y Premio Beca de Investigación de Enfermería Cordobesa del Colegio cordobés- ha sido finalista y ha recibido hoy su correspondiente Diploma en la categoría de Mejor Tesis Doctoral enfermera, con su tesis defendida en octubre de 2021 sobre Adaptación y validación de la versión española de la Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) y determinación de biomarcadores del dolor en saliva en personas mayores con deterioro cognitivo con incapacidad de comunicación. Una tesis que ha evidenciado la correlación entre esta escala y los citados biomarcadores y para la que se recabaron datos de pacientes mayores con grado de demencia avanzada de Córdoba y Jaén, según señala la propia autora.

Por su parte, Pedro Arévalo, -vocal de la Comisión Plenaria del Colegio cordobés- ha sido finalista en la categoría de Ámbito Hospitalario, con un proyecto sobre Cronodisrrupción circadiana en el trauma severo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos: identificación de nuevas herramientas de pronóstico y dianas terapéuticas. Un proyecto que tiene precisamente entre sus objetivos identificar nuevas herramientas para analizar cómo afectan las condiciones ambientales de una UCI (luz, temperatura, sonidos) en la cronodisrrupción circadiana o desajuste entre el reloj biológico interno y el ciclo de 24 horas de cada día de estos pacientes, explica este enfermero cordobés.

Tras la entrega de los Premios a los ganadores y Diplomas a todos los finalistas, ambos han sido felicitados, entre otros, por la presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez –quien también ha estado hoy presente en Madrid- para quien la celebración de estos premios “pone de manifiesto el avance de nuestra disciplina en investigación”.

En el caso Vanesa Cantón, la presidenta del Colegio cordobés ha querido destacar “la gran labor desarrollada por la UCO en la tutorización y soporte en la realización de esta tesis doctoral, con mención Cum Laude y Mención Internacional, dentro de un grupo investigador que en 2017 recibió financiación pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Desde el Colegio, nos comprometemos a facilitar su continuación y difusión con el fin de garantizar que estos resultados enfermeros tengan un impacto en la sociedad”.

Asimismo, y en referencia al proyecto finalista presentado por Pedro Arévalo, Natalia Pérez también ha querido resaltar “la gran labor realizada por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), dando soporte al desarrollo de este estudio”, reiterando el compromiso del Colegio de apoyar también su continuación y difusión.

En el acto de entrega celebrado hoy en Madrid han estado presentes los quince finalistas que han optado a las seis categorías de estos II Premios de Investigación (Mejor Tesis Doctoral enfermera, proyectos de investigación en el Ámbito Hospitalario, Ámbito Familiar y Comunitario, otros Ámbitos Profesionales y Ámbito Innovación; y para Jóvenes Promesas de la Investigación Enfermera), entre los cerca de cien proyectos presentados que fueron valorados inicialmente por casi 120 evaluadores independientes y elegidos finalmente por un jurado compuesto por diez enfermeras con un recorrido profesional de prestigio.

Entre los criterios de valoración para determinar los finalistas y ganadores se ha tenido en cuenta el grado de originalidad e innovación del proyecto, su repercusión en los resultados de salud e impacto en la población, así como su calidad científico-técnica.

A cada categoría han llegado dos finalistas, salvo en el Ámbito Hospitalario y en la Mejor Tesis Doctoral, donde se han elegido tres y cuatro finalistas, respectivamente; para tener en cuenta el mayor número de trabajos presentados, pues ambas acumulan casi el 58% de los trabajos que han optado a estos Premios.

