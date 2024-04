Del cartel... y la carta

Me niego a aparcar el sentido común y dejar de expresar lo que pienso, por más que eso me cuelgue un cartel unos días y otro, el siguiente. Estoy llegando a una bipolaridad externa terrible. Yo sé quién soy. Los demás, según. Tan pronto soy roja como Caperucita, como una facha total. No me importa. La mayor censura que existe es la que nos autoimponemos para no ser criticados por nuestra opinión. ¡Que critiquen!

La idea de un cartel anunciador (ferias, festejos, eventos o lo que sea) es una importación francesa de finales del XIX que tuvo su mayor exponente en el pintor Toulouse Lautrec. Seguro que les viene a la mente aquel primer cartel del Moulin Rouge. Nuestro Julio Romero, del que celebramos este año su 150 nacimiento, fue tan moderno como para salir corriendo de Córdoba a buscar inspiración fuera y así fue. Realizó una serie de carteles de las Fiestas de Mayo que son ya míticos. El de 1905 es puro modernismo. Aún hoy sería perfecto.

Tengo colgado en una de las paredes de mi despacho el cartel original que para el Carnaval de Córdoba de 1990 Ginés Liébana presentó. Los políticos de turno, tan acertados siempre, no lo escogieron y eso me permitió años después comprarlo. Cumple las reglas básicas de un cartel. Es sintético en el mensaje, posee las connotaciones de forma y color que te obligan a mirarlo. Atrae al espectador, es impactante, novedoso y atractivo. A nadie le pasa desapercibido. La belleza y la sutil elegancia, cumpliendo su función de forma diferente, me fascinan.

Un cartel no puede ser nunca un retrato sin más. Fernando García Herrera se ha ganado merecidamente su fama con el dibujo a bolígrafo con toques sutiles de color y los motivos de fauna ibérica y africana. ¿Y para la ocasión presenta un retrato de una mujer, la suya, ejecutado al óleo con densos colores? El gran dibujante y decorador ha hecho un experimento al óleo que como cartel no cumple su función y cuyo resultado técnico es muy mejorable.

Y no, no voy a hablar de la modelo. No me interesa el debate de estos días sobre su origen, porque lo que más me asombra es que ella resulta mucho más guapa en las fotos que he visto. El retrato ni siquiera le hace justicia. El colmo es esa pierna de la que nadie habla y que de repente aparece en el primer plano con una incomprensible perspectiva… ¿Qué hace ahí esa pierna?

¿Que quiénes son las mujeres de Córdoba? ¿Que cuál es el prototipo? ¿Que cómo se distinguen de otras? Muy fácil. Siéntense en cualquier esquina de esta ciudad y empiecen a mirar a las mujeres que pasan. Da igual la edad. Cuando lleven un rato sabrán perfectamente cuáles son las mujeres de Córdoba ¿Decirlo así es poco inclusivo? … Puede, pero es la verdad.

¿En Córdoba nos encanta la comida japonesa? Sí ¿Y las burger al más puro estilo americano tan de moda? Sí ¿Tenemos restaurantes de comida fusión increíbles? También, pero si tuviéramos que hacer un cartel de la gastronomía cordobesa para exhibirlo al mundo, no veo muy claro yo lo de sustituir el salmorejo por un maravilloso taco mejicano.

Hoy quería escribir también de la carta. Sí, esa. El género epistolar me fascina, pero ya no me da tiempo. Ginés Liébana dijo desde este mismo medio, cuando cumplió 100 años, que “el exceso lo convierte todo en una porquería”. Ahora todo es excesivo, impropio y hasta cursi. Veremos.