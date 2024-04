Banco de Leche Materna: cinco años del salvavidas para alimentar a los más frágiles

Esta semana, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del área de Neonatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, cuatro bebés de menos de 1.500 gramos de peso o 32 semanas de gestación al nacer permanecen en sus incubadoras, asidos a ese salvavidas para lograr salir adelante. Sin capacidad aún para succionar, sin embargo es la leche materna el alimento que les proporciona la nutrición que necesitan. Un alimento donado al Banco de Leche Materna del hospital, que en estos días cumple cinco años y ha logrado nutrir en sus primeros días de vida a 350 bebés muy vulnerables nacidos en Córdoba en este tiempo.

Una de esas bebés prematuras que se han beneficiado de la leche materna donada es Martina. Nació el 6 de diciembre de 2023, a las 28 semanas de gestación, con 1.000 gramos de peso. Su madre, Paloma Granados, recuerda para Cordópolis la angustia de esos días -“fue muy agobiante, todo el día llorando, sin saber qué pasaría. Y todo ese estrés influía”. Influía en su cuerpo, que de primeras, no podía producir aún leche con la que alimentar a Martina. Y la pequeña bebé prematura tomó leche donada al lactario del hospital. “Era muy importante que tomara leche materna, di mi consentimiento para que le dieran del banco del hospital y así se alimentó al principio”.

Esta madre logró, poco después, tener su propia leche con la que alimentar a su bebé prematura. Y, a los pocos días, ella misma se convirtió en donante para el Banco de Leche Materna. “Ella era tan chiquita que necesitaba muy poquita”, recuerda. De manera que la leche de Paloma sirvió también para contribuir a las reservas del banco del que se nutren los bebés más frágiles que pasan por el Hospital Reina Sofía. Y aún hoy, con Martina a punto de cumplir los cinco meses de vida, su madre sigue donando leche.

Mayores beneficios y reducción de patologías

“Está comprobado que la leche materna es la que proporciona mayores beneficios para el bebé”, explica a este periódico la doctora María José Párraga, especialista en Neonatología del Reina Sofía y coordinadora del Banco de Leche Materna. Además, de proteger de posibles infecciones al bebé, con la experiencia de estos cinco años han visto demostrado cómo se ha reducido la afección de enterocolitis necrotizante entre los bebés prematuros, una patología propia de estos niños con sus estructuras aún no maduras, que puede derivar en complicaciones hasta la muerte.

En este tiempo, el salvavidas del Banco de Leche Materna del hospital ha ayudado a 350 bebés. “Los principales beneficiados, quienes tienen prioridad para este recurso, son los niños prematuros que nacen con menos de 1.500 gramos de peso o menos de 32 semanas de gestación. Luego también se alimentan otros bebés con determinadas complicaciones”. Esa ayuda la han tenido gracias a 246 mujeres donantes, que han llenado las neveras del banco con 1.223 litros de leche materna.

“El objetivo del banco es suplir de dos a cinco días, los primeros, la falta de leche que puede tener la madre. Porque cuanto antes le demos al bebé el alimento, mucho mejor”. No obstante, también se dan casos en los que el suministro de la leche donada se prolonga si la madre no tiene o no quiere darle la suya: un mínimo de cuatro semanas en los bebés de menos de 1.500 gramos y seis semanas en los que pesan menos de un kilo al nacer. Luego, la alimentación ya puede continuar con leche preparada de farmacia especial para bebés prematuros, si bien en las primeras semanas se considera esencial que el bebé tome leche materna.

Controles exhaustivos a la donante y a la leche

El Banco de Leche Materna del Hospital Reina Sofía es uno de los tres que existen en Andalucía -junto al de Granada y el de Sevilla-, y se incluye entre los veinte que hay en todo el país. Hasta él llega la leche donada tras pasar múltiples controles, tanto la madre donante como la propia leche. “A las mujeres se les hace una entrevista sobre buenos hábitos, para descartar el tabaquismo, una mala alimentación o posibilidad de infecciones, y también pasan una analítica de sangre donde se descartan patologías que se puedan transmitir”, explica la responsable tecnológica del Banco de Leche Materna, Katherine Flores.

Pasado ese examen, a las donantes se les provee de una nevera, frascos de cristal y pegatinas identificativas, con las que llevar el control de la leche que se extraen y congelan en su propia casa, hasta que al tener una cantidad importante la trasladan al hospital. Entre las 9:00 y las 21:00 de los 365 días del año, el lactario está abierto a recibir las donaciones, que también llegan de la provincia a través de una red creada con ayuda de centros de salud y el transporte de analíticas.

Luego, la leche recogida pasa unos exhaustivos controles de calidad. “Hacemos un proceso de pasteurización, un tratamiento térmico, donde realizamos tres tipos de controles: sobre la acidez, sobre el color y aroma, y para descartar la existencia microbiana”, cuenta la experta, mientras toma muestras para el análisis de la leche donada esta pasada semana y descarta alguna de ellas porque no cumple todos los requisitos.

Hace cinco años, las primeras reservas de este banco llegaban solo de madres de Córdoba capital, pero poco a poco se han ido sumando donantes de toda la provincia, en coordinación con los hospitales comarcales de Cabra y Pozoblanco. También hay colaboración con las maternidades de los hospitales San Juan de Dios y Quironsalud, y se hace difusión del Banco de Leche Materna entre grupos de madres lactantes. “Dependemos de las donantes”, advierten, porque se trata de tener garantizadas las reservas del alimento que puede ser el salvavidas de los bebés más frágiles.