Emiratos relanza Al Andalus y el papel de Córdoba como paradigma universal de convivencia

Una de las divisas que definen el espíritu fundacional de Emiratos Árabes Unidos, cuyo régimen ahora cumple 52 años de existencia, es la convivencia y el respeto multicultural e interreligioso. Y no hay mejor paradigma en la historia araboislámica que Al Andalus, la civilización que cristalizó en la Península Ibérica entre el año 711 y 1492, cuando cayó el reino nazarí de Granada a manos de los conquistadores cristianos del norte. Justo por esa razón, el Gobierno emiratí ha elegido Al Andalus como paradigma universal de tolerancia intercultural y prepara el que es con toda seguridad el mayor programa de actos sobre la historia y la cultura andalusí que se ha organizado nunca en un país árabe.

La iniciativa, que se denomina Andalucía: historia y civilización, ha sido promovida al más alto nivel gubernamental y fue presentada con toda solemnidad el pasado sábado en Abu Dabi. Aunque todavía se conocen pocos detalles del programa, si ha trascendido que el macro ciclo durará seis meses e incluye un nutrido catálogo de exposiciones, conciertos, seminarios y conferencias que persiguen poner en valor uno de los periodos más palpitantes y fructíferos de la historia medieval europea.

El proyecto ha sido patrocinado por el vicepresidente y ministro de la Corte Presidencial, Mansur Bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente de Emiratos y número 3 del Gobierno. La presentación tuvo lugar en el Emirates Palace, de Abu Dabi, y contó con la presencia de numerosas personalidades emiratíes, así como del embajador español, Íñigo de Palacio; su homólogo, Omar Obaid Al Shamsi; la presidenta del Spanish School, Suaad Al Suwaidi; y el responsable del comité organizador, Mohammed al Murr.

El proyecto es una invitación a conocer una de las “grandes épocas históricas árabes”, explicó Al Murr, y a educar a las nuevas generaciones sobre esta “era cultural y científica”, según informa la agencia oficial de noticias WAM. El objetivo del gran evento es poner en valor la “cultura de la convivencia y la tolerancia” a través del ejemplo simbólico de Al Andalus.

La Gran Mezquita del Jeque Zayed, en Abu Dabi, una de las más bellas del mundo, será la sede de parte de las actividades. En noviembre de 2023, el centro cultural asociado al templo acogerá una exposición de fondos de arte andalusí, cuyo contenido aún no se ha hecho público. En Emiratos, se conservan algunas de las colecciones de arte privadas más interesantes del planeta, adquiridas en el mercado internacional. Muchas de estas piezas excepcionales pertenecen previsiblemente al periodo andalusí y esta exposición será una oportunidad única para verlas. Dos meses antes, en septiembre próximo, España organizará un seminario con expertos en civilización andalusí. Otro similar se celebrará en febrero de 2024 en Emiratos. Aunque no ha trascendido el nombre de los expertos, fuentes conocedoras de la negociación indican que se trata de investigadores de la máxima solvencia. España, y particularmente Casa Árabe y la Embajada en Emiratos, están colaborando activamente en la organización del evento.

La música será uno de los ingredientes básicos del programa e incluirá flamenco, orquestas sinfónicas y melodías árabes. ‘Noches de Córdoba’ es uno de los espectáculos programados con fecha 8 de octubre, mientras que la guitarra española y la música árabe se ensamblarán en un concierto previsto para el 15 de enero de 2024. El comité organizador está trabajando discretamente en la articulación de un proyecto de alta complejidad, que quiere presentar el vínculo histórico del mundo árabe con España de manera “moderna” y más allá de los “malos entendidos” que, a veces, han rodeado el significado de Al Andalus.

La iniciativa pretende “enfatizar la cultura compartida” entre árabes y españoles, según indican fuentes oficiales emiratíes, y remarcar las “profundas relaciones contemporáneas” entre ambos pueblos. El embajador español en Emiratos, Íñigo de Palacio, afirmó en el acto de presentación que se trata de un proyecto “pionero”. Y añadió: “La conexión histórica entre el mundo árabe y España, específicamente Al Andalus, tiene un valor contemporáneo relevante”.

Según explicó, la influencia árabe en la Península Ibérica a partir del siglo VIII dejó un “impacto duradero en la cultura, la lengua, la arquitectura, la cocina, las artes o la medicina”. Y citó con especial énfasis a las “estructuras arquitectónicas icónicas”, como son el caso de la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, como “recordatorios de esa herencia compartida”. “Este legado”, añadió Íñigo de Palacio, “une al mundo árabe y España y fomenta un sentido de historia común y aprecio por la diversidad cultural, tan necesario en estos días”.

El embajador español recordó el auge que alcanzaron las ciencias y el conocimiento durante la civilización andalusí, que tuvo como epicentro a Córdoba. Al Andalus ha cristalizado a lo largo de la historia como “ejemplo de coexistencia pacífica” entre musulmanes, cristianos y judíos, quienes contribuyeron al fomento de una sociedad “próspera y multicultural”. Ese espíritu de armonía y tolerancia, argumentó Palacio, puede servir de inspiración para promover el diálogo y la convivencia pacífica en un mundo sometido a frecuentes convulsiones.

La ambiciosa exposición fue una idea personal del vicepresidente Mansur Bin Zayed Al Nahyan, quien profesa un “profundo afecto” por España, sergún confesó a Cordópolis el embajador en Emiratos, y mantiene una larga conexión con Andalucía. En septiembre del año pasado, encargó a Mohammed Al Murr impulsar el proyecto de Al Andalus. Al Murr contactó, a su vez, con la Embajada de España en Emiratos para transmitirle su deseo de viajar a la Península con una delegación oficial al objeto de conocer los enclaves fundamentales de la cultura andalusí y reunirse con las instituciones más relevantes. Durante una semana recorrieron Andalucía y visitaron Madrid. Al regreso a Emiratos, ordenaron todo el material recogido y prepararon una propuesta concreta del gran evento sobre Al Andalus.

“Se trata de una iniciativa emiratí”, puntualiza Palacio. España va a colaborar activamente en la organización. “Además de poner en valor esa relación histórica y cultural”, argumenta el embajador, “quieren presentarlo de forma vanguardista y contemporánea”. Y se proponen también “deshacer algunos malentendidos” sobre qué significó realmente Al Andalus. Una de las metas es neutralizar la idea del 'Paraíso Perdido' que ahora el islam quiere recuperar. “Esa es una idea extremista absurda”, señala el diplomático. “Lo que buscan realmente”, añade Palacio, “es promover los valores de tolerancia, respeto y apertura a otras religiones. Y eso es clave para desacreditar a los esxtremismos radicales fundados en la religión”:

Siete siglos después de su extinción, Al Andalus sigue gravitando en el imaginario colectivo del mundo árabe. En todas las latitudes del Magreb y Oriente Medio, aquel mítico periodo histórico aún es evocado entre millones de árabes y musulmanes. El cordobés Rafael Unquiles dirige desde hace diez años el periódico digital El Correo del Golfo, con sede en Dubai, el único que se edita en español de todo Oriente Medio. “El nombre de Al Andalus en Emiratos Árabes Unidos es una constante”, asegura en declaraciones a Cordópolis. “Lo llevan empresas, restaurantes o tiendas. Uno de los centros comerciales más emblemáticos de Dubai se denomina Ibn Battuta, en homenaje al insigne viajero, explorador, geógrafo y cartógrafo andalusí nacido en Tánger en el siglo XIV”.

Este inmenso centro comercial dedica un área a Andalusia Court y en ella se refleja la estética arquitectónica de la Mezquita de Córdoba, cuyos arcos policromados son una referencia reconocible en todo el mundo árabe. “Asunto diferente es el conocimiento sobre el concepto de Al Andalus y lo que significó”, reflexiona Unquiles. “Ahí creo que andan más perdidos. Por esa razón pienso que el Gobierno de Emiratos Árabes ha dado un paso al frente para poner en marcha esta iniciativa”. El evento va dirigido preferentemente al público árabe, con el objetivo de que tomen conciencia de que también son parte esencial de la historia de Occidente y que Andalucía fue el “corazón y el alma de aquel brillante periodo”. “Por fin han descubierto que Córdoba y Granada son más cosa suya que Marbella”, concluye con fina ironía el director de El Correo del Golfo.

