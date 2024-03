“Para ser eficaz en la próxima pandemia, habría que haber evaluado a fondo lo que ha ocurrido”

El 7 de abril de este año se jubila el médico cordobés que escribía poesía por las noches, tras maratonianas jornadas de actualización de las listas de infecciones por Covid-19 en la provincia de Córdoba. Antonio Varo, jefe de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud desde hace casi un cuarto de siglo, dejará su puesto dentro de apenas un mes, y lo hará con su último libro en las librerías, concebido casi como un testamento profesional.

Pandemonium (Amarppe 2024) es una recopilación de artículos, aforismos, entrevistas y reflexiones que plasmó sobre el papel y la pantalla durante diferentes momentos de la pandemia de Covid-19. Desde el inicio, en marzo de 2020, hasta la actualidad, en la que, con un pie en la jubilación, mira lo acontecido desde el retrovisor. De sus palabras, es difícil saber si su camino hacia el retiro marcha a velocidad de crucero o a todo gas, dado que el libro incluye un apartado titulado Notas para una pospandemia que puede servir para quien le sustituya al frente de Epidemiología.

Reflexiones que él hace para llenar un vacío científico que no es buen lugar desde el que combatir la próxima pandemia. “Para ser realmente eficaz en la próxima pandemia habría que haber hecho una evaluación a fondo de lo que ha ocurrido. Es decir, valorar científicamente cuáles son las medidas correctas, cuáles no, cómo evolucionó el tema... Eso hay que analizarlo. Qué pasó con las residencias, qué pasó con las mascarillas… Es decir, haber hecho una evaluación epidemiológica y científica. Y yo no sé si se ha hecho. O, si se ha hecho, no lo conocemos”, reflexiona el médico y escritor montillano.

El reconocimiento es que el Estado aporte recursos

En el libro, Varo recoge reflexiones sobre temas como las vacunas, los tratamientos y la bioética, muy ligadas al estallido del virus, y trata de hacerlo desde un punto de vista divulgativo y científico. Tampoco ahorra, dice, algún dardo para los máximos responsables de la política sanitaria en este país, que, durante un fugaz momento, se creyó la posibilidad de que una pandemia y un confinamiento iba a servir para que se mejorara la situación de los profesionales sanitarios.

Varo niega la mayor: “El reconocimiento es que el Estado aporte recursos. Y al Estado y la Junta se le llenó la boca de ‘hay que cambiar esto, hay que dar más recursos para Atención Primaria'... Pero luego, pasa la crisis y parece que las cosas se olvidan. O se aparcan; más que olvidar, se aparcan”, apunta el epidemiólogo, que dice que no tiene reproches para la sociedad ni desde luego para los profesionales sanitarios, que a su juicio hicieron “el trabajo lo mejor posible”. Lo mismo que lo hacen los bomberos o lo hacen los basureros, apostilla.

Por su parte, Varo encontró aquellos días en la escritura “una manera de entender lo que estaba pasando”, en un acontecimiento que llegó “inesperadamente”, como llegan todas las pandemias, y en el que los escenarios cambiaban constantemente.

Así, hasta que el virus se ha acabado integrando en la vida sanitaria, mientras se iba desintegrando de la memoria de buena parte de la sociedad. “En realidad no creo que se haya olvidado. Es un virus que se ha integrado ya en lo cotidiano. Evidentemente, no podemos estar continuamente pensando en la pandemia. Y además, yo creo que es sano que se olvide. No podemos estar continuamente en tensión social”, cavila el escritor y médico.

Antonio Varo presentará el libro este lunes 4 de marzo en el Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba.

Es sano que se olvide de la pandemia