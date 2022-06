Así se ha desplomado la izquierda en Córdoba

La división del voto de la izquierda y el efecto en los escaños Comparación del porcentaje de voto obtenido por las tres principales fuerzas de la izquierda en 2018 y 2022. Haz click para ver más detalle PSOE Por A. Adel. A. Sin escaño Fuente: Junta de Andalucía



En diciembre de 2018, la izquierda cordobesa sufrió la que parecía una derrota histórica en la provincia de Córdoba. De ser un bloque mayoritario en la provincia, elección tras elección, pasó a cosechar el 46% de los votos. Los tres partidos de derechas (el PP, Ciudadanos y Vox) se fueron entonces al 54% de los apoyos. Entonces, el PSOE y la confluencia de Adelante Andalucía aludieron a la abstención.

Este 19 de junio de 2022, la izquierda se ha desplomado a un suelo inimaginable hace cuatro años. En estos tres años y medio, la suma del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía supone tan solo el 36,9% de todos los votos emitidos en la provincia de Córdoba, nueve puntos menos que en diciembre de 2018. El desgaste acumulado en tan poco tiempo ya no se puede achacar a la participación. Al contrario, en Córdoba la abstención se ha reducido. En 2018 fue el 39,5% del censo. En 2022, el 37,5%. Ha votado más gente pero han apoyado menos a las opciones de izquierdas. A falta de un posterior análisis sociológico, ha habido un claro trasvase de votos entre bloques. Y el de la izquierda en Córdoba es ya del 60,5%, algo que hace años se consideraba improbable.

Córdoba siempre fue una provincia clave para la izquierda española, no solo andaluza. Desde que en 1979 el PCE llegase a la alcaldía de la capital con Julio Anguita, Córdoba fue una especie de punto de encuentro para la izquierda española. Al calor de aquella histórica victoria de Anguita, que en 1983 logró la mayoría absoluta más amplia de la historia de la ciudad, en Córdoba comenzó a fraguarse Convocatoria por Andalucía, germen de Izquierda Unida. Convocatoria por Andalucía se presentó a las elecciones autonómicas de 1986, obteniendo un histórico resultado. En Córdoba, el PSOE y Convocatoria por Andalucía empataron a cinco parlamentarios. Alianza Popular se quedó con tres. Prácticamente el 70% de los votos de entonces fueron para la izquierda. Casi 40 años después, las tornas han cambiado y sucede justo lo contrario.

De la provincia de Córdoba (Baena) también es Luis Carlos Rejón, otro referente, que en 1994 llevó a Izquierda Unida a su mejor resultado en Andalucía, con 20 parlamentarios. Y en la ciudad de Córdoba la izquierda ha gobernado entre 1979 y 1995, entre 1999 y 2011, y entre 2015 y 2019. La Diputación siempre ha sido del PSOE, salvo el periodo de 2011 a 2015, cuando el PP la gobernó gracias a la histórica mayoría absoluta en la capital.

Fuente: Junta de Andalucía



Ahora, todo ese pasado parece haberse diluido de un plumazo. Un ejemplo es que el PSOE ha obtenido menos parlamentarios que nunca (tres) y que técnicamente Izquierda Unida no tiene ninguno. El candidato de la confluencia por la provincia de Córdoba, José Manuel Gómez, es un joven de Puente Genil afiliado a Podemos. En la sede del histórico PCE de Ambrosio de Morales este lunes no se daba crédito a la situación generada. Más allá, el PCE se ha quedado por primera vez en su historia sin un parlamentario en Andalucía (Inma Nieto es de IU pero no afiliada al PCE). E IU se ha quedado en minoría en el grupo parlamentario Por Andalucía, donde Podemos tiene tres diputados, Más País otra parlamentaria y solo conservan el escaño de Inma Nieto.

Por eso, el ruido interno en la izquierda cordobesa comienza a escucharse cada vez con más fuerza. IU, por ejemplo, sigue manteniendo un importante apoyo territorial. Por Andalucía fue este domingo la fuerza más votada en Nueva Carteya, Doña Mencía y Montalbán, donde IU tiene alcaldes. También en la barriada periférica de Santa Cruz o en la zona de El Higuerón, de Córdoba capital. En ninguno de esos lugares Podemos posee ni tan siquiera estructura.

Además, y por vez primera en la provincia, ha habido votos que se han quedado sin escaño. Es lo que ha ocurrido con los 13.441 apoyos que ha recibido Adelante Andalucía, la formación liderada por Teresa Rodríguez y que se autodefine como andalucista de izquierdas. Ese 3,48% finalmente no ha sumado. En política, uno más uno no son dos. Pero muchos hacen la lectura de qué hubiera ocurrido con Por Andalucía y Adelante juntos. En Córdoba se habrían quedado por delante de Vox, que habría sido la cuarta fuerza política. Y probablemente le habrían disputado un escaño al PP, optando al segundo y salvando un resultado similar al del 2018 en representación parlamentaria (no en votos).

La caída de la izquierda es inversamente proporcional al ascenso de la derecha. Todo lo que ha perdido el PSOE lo ha ganado el PP, que además ha sumado los votos de Ciudadanos. Los socialistas han perdido 21.000 votos en Córdoba en estos tres años y medio. Ciudadanos se ha dejado más de 55.000. Sumados son 76.000. También ha habido 6.000 votos nulos o en blanco menos: 82.000 en total, sumados a los que se han dejado PSOE y Ciudadanos. El Pacma también se ha dejado 3.000 votos en Córdoba. 85.000. El PP ha ganado casi 89.000 votos. Más que toda esa suma de pérdidas.



Cómo sube la participación y el voto a cada bloque en las elecciones del 19J Cada flecha representa un municipio de Andalucía. En azul →, los lugares donde subió el voto a la derecha en 2022, y ← en rojo, donde subió el voto a la izquierda. Si la línea se dirige hacia abajo ↓, cayó la participación, si se dirige hacia arriba, subió la participación ↑ Todos ↑ Sube la part. ↓ Baja la part. ← Gira a la izq. → Gira a la der. Fuente: Junta de Andalucía