Denuncian el vídeo “racista” con el que enseñan África en un colegio cordobés

“Hola amiga a todas, yo soy Bimba y vengo de África”. Con un acento forzado, con la cara pintada de negro y una peluca afro, arranca una profesora del Colegio Trinidad Sansueña un vídeo dirigido a alumnos de Infantil sobre lo que entiende que es la realidad de África, y que se ha viralizado tras denunciarlo el medio digital independiente Afroféminas.

“El Colegio Trinidad Sansueña de Córdoba permite estas parodias racistas para enseñar a sus alumnos lo que es Kenya y África (Sic)”, señalan desde la cuenta de Afroféminas en Instagram, donde, en el momento de publicar este artículo, el vídeo ha generado casi mil comentarios y más de 5.000 impresiones en apenas 24 horas.

Disfrazada con lo que ella entiende que es atuendo africano, la profesora cuenta que viene de Kenia. “Voy a contaros cosas muy bonitas de mi tierra, de África”, sigue la maestra, que aparece con un fondo de la sabana africana y un peluche de un mono a su lado.

“En África la gente no tiene la cara blanca, tiene la cara como yo”, dice la profesora, que se ha pintado el rostro de color marrón. Más tópicos: “África tiene también muchos animales”, dice a continuación, y coge al mono de peluche, al que llama “Monolo”.

“La imagen que la docente y el centro dan a sus alumnos de la negritud y lo africano es repulsiva. Este tipo de cosas fomentan la discriminación, el racismo y perpetúan una imagen estereotipada y equivocada de África y lo africano”, señala el colectivo Afroféminas.

Por su parte, el director del Colegio Sansueña, Francisco José Morilla, ha pedido disculpas por el contenido del vídeo, que fue retirado en cuanto se detecto el malestar causado. “En ningún momento hemos pretendido herir a nadie”, ha afirmado el director, que reconoce que la imagen que transmitía “no se corresponde con la realidad”, aunque la actividad estaba dirigida a niños de Infantil, de menos de tres años.

Según detalla, el vídeo se inscribe en una actividad por proyectos que buscaba acercar otras realidades a los alumnos de forma teatralizada y con un contenido “cercano, bonito y agradable”. “Hay infinidad de forma de hacer las cosas, e incluso intentando hacer las cosas bien y con buena voluntad, se pueden cometer errores y se puede estar causando un daño sin saberlo. Este es un buen ejemplo”, ha señalado.

Además, se ha abierto a contactar con Afroféminas para que le trasladen su parecer. “Me hubiese gustado que me contactaran, porque la persona que ha hecho el video no es ni mucho menos racista”, defiende el director, que quiere ver lo ocurrido como “una oportunidad para mejorar”. “Si queremos llegar lejos tenemos que ir de la mano, y como sociedad tenemos que andar juntos. Somos una escuela cristiana, católica y abierta”, concluye.

Por su parte, desde Afroféminas, han recordado que en el centro ya hay antecedentes de blackface (personas blancas que se pintan la cara, una práctica que está considerada racista), como se puede ver en las propias imágenes del centro. En este sentido, desde la revista se preguntan cómo pueden sentirse los niños negros y africanos en este centro si ven este tipo de actividades.

“Si alguien es capaz de colgar ese vídeo sin que le chirríe algo, es porque no ve un problema. ¿Cómo un docente no se le pasa por la cabeza esto?”, se preguntan desde Afroféminas.

El colegio Trinidad Sansueña de Córdoba es un colegio concertado de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Recientemente ha sido escogido como el mejor colegio de Córdoba según la web micole.net

