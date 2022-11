Córdoba es la segunda provincia española donde más han bajado los precios de los carburantes

Un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) señala que la provincia de Córdoba es la segunda de España donde más se han rebajado los precios de los carburantes, tanto los de gasolina como los de gasóleo. El documento señala que las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba son las que menos margen de beneficio han aplicado y las que, por tanto, más beneficio han permitido a sus clientes.

El documento señala que en un entorno general de descenso en los precios, las mayores disminuciones para la gasolina 95 se registraron en Zaragoza, Tarragona y Córdoba, mientras que las menos acusadas tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla. Respecto al gasóleo A, los descensos más apreciables correspondieron a Granada, Córdoba y Jaén y los menos notables a Ceuta, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Melilla.

Córdoba es una de las tres provincias de España donde se aplicó una rebaja superior al 20% en el precio de la gasolina durante el mes de agosto, el último analizado por la CNMC, en un momento en el que los costes del petróleo también estaban bajando. En el caso del diésel, el precio en la provincia también fue superior al 13%, según señala el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

En relación con la gasolina 95, en un entorno global de descenso del margen bruto, Zaragoza, Tarragona y Córdoba fueron las provincias peninsulares que más disminuyeron su margen. En Navarra, Teruel y Zamora se registraron los descensos más reducidos. Con respecto a los territorios extra peninsulares distintos de Baleares y para este mismo carburante, en las provincias canarias el margen bruto aumentó, al contrario que en el resto del territorio nacional. En Ceuta y Melilla los descensos de margen estuvieron en línea con los de las provincias peninsulares.

Al igual que en gasolina 95, en gasóleo A se produjo una tendencia generalizada de reducción del margen bruto. Granada, Córdoba y Jaén fueron las provincias peninsulares con mayores descensos, mientras que las bajadas menos notables se registraron en Palencia, Teruel y Guadalajara.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!