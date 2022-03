Córdoba tiene la ocupación de UCIs más alta de toda Andalucía

El Ministerio de Sanidad mantiene, una semana más, el nivel 2 de alerta sanitaria en la provincia de Córdoba a causa de la pandemia. El motivo está en la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la provincia, que no acaban de vaciarse de pacientes con coronavirus, según consta el informe semanal que elabora el Gobierno.

Este viernes, la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz informó de que en la provincia de Córdoba hay 65 personas hospitalizadas con Covid, de las que 18 siguen en la UCI. Por ejemplo, Córdoba con la mitad de población tiene a tantos pacientes en cuidados intensivos como Málaga. En Sevilla hay 21 en la UCI.

Ahora mismo, el 12% de las camas UCI de la provincia de Córdoba están ocupadas por pacientes con coronavirus, una cifra que sigue siendo muy alta, según los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad. Eso sí, la presión en las camas convencionales ya es muy baja. El 3,1% de las camas de hospital están ocupadas en la provincia de Córdoba por pacientes con coronavirus.

La incidencia va claramente a la baja. Este viernes, Sanidad señalaba que en la provincia de Córdoba había 370 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en 14 días. A siete días la incidencia es algo más de la mitad, 146 casos. Es decir, la tendencia camina hacia la estabilización de la pandemia.

Además, el informe semanal sobre la evolución de las trazas de Covid 19 que se realiza sobre las aguas residuales de Córdoba capital han vuelto a detectar un aumento en los restos de coronavirus, según los datos del Gobierno. En concreto, en la depuradora de La Golondrina se han hallado un 43% más de restos que en la semana anterior, un incremento notable.

