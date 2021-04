Cordoba tiene en la actualidad 46 personas desaparecidas, la cifra más baja de los últimos años

Paco Molina, Ángeles Zurera o Rafael Murial son, tal vez, los nombres de las personas desaparecidas en Córdoba que más resuenan en la memoria inmediata de la ciudadanía. Sin embargo, no son los únicos. Tristemente. Según los datos actualizados por el Centro Nacional de Desaparecidos, la provincia de Córdoba tiene actualmente 46 personas desaparecidas de las que nada se sabe. A pesar de lo sangrante de la cifra, Córdoba es de las provincias andaluzas que menos personas tienen en paradero desconocido. Además, el descenso experimentado en los últimos años es acuciante.

Hasta 2016, el Ministerio del Interior no ofrecía los datos de desaparecidos de manera provincializadas, práctica que empezó a hacerse en 2017. Tras la creación en 2018 del Centro Nacional de Desaparecidos, el informe emitido sobre la materia es coordinado y sí aparecen todas las desapariciones por provincias. En el último publicado, relativo a 2020, Córdoba es la segunda provincia en Andalucía con menos desaparecidos (Jaén es la última, con 43) y se sitúa en el número 30 de las 52 provincias españolas. A nivel andaluz, la comunidad autónoma cerró 2020 con 1.576 denuncias activas por desaparición de las que 665 correspondieron únicamente a Cádiz.

Las desapariciones que forman parte de este informe han sido registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como por las Policías Autonómicas con competencias en esta materia en la base de datos existente para tal fin. El estado de alarma decretado a partir del 14 de marzo de 2020 supuso una disminución de desapariciones hasta cifras sin precedentes. De esta manera, desde esa fechas hasta el 21 de junio -cuando finalizó la desescalada-, Córdoba registró 42 denuncias por desaparición mientras que del 25 de octubre al 31 de diciembre se produjeron 45. En total, en la provincia se registraron en Córdoba 2019 aunque a la fecha del cierre del informe sólo constaron como casos activos 46 desapariciones.

Un estudio pormenorizado del informe aflora que la provincia tiene un índice bajo de personas que desaparecen, aunque es imposible saber cuál es el motivo que llevó a ello. Aunque los perfiles de las desapariciones no están provincializadas, el Centro sí estipula un perfil general: persona española, principalmente hombre, que desaparece de manera voluntaria y con una edad inferior a los 35 años.

Por otro lado, el documento también hace referencia a las desapariciones de menores extranjeros no tutelados que se escaparon del centro de protección durante 2020. En este caso, Córdoba también registra la cifra más baja, con tan sólo uno, que se produjo en Doña Mencía. El perfil de los menores tampoco está provincializado aunque el informe detalla que en su mayoría se trata de chicos marroquíes de entre 15 y 17 años. El grueso de estas desapariciones se produjeron en Cádiz, Almería y Alicante, donde hay más centros de protección. En este ámbito, la provincia cordobesa destaca de nuevo por su bajo nivel de reincidencia de los menores que huyen de los centros ya que se registraron 73 casos.

Por último, Córdoba no se encuentra en el listado de provincias que contaron en 2020 con la aparición de cadáveres que no han sido identificados ni ha tenido episodios de sustracción de menores.

