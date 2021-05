El Colegio de Abogados estrena el voto telemático en Córdoba

El Colegio de Abogados de Córdoba va a convertirse en una entidad pionera en la provincia. Por primera vez, permitirá un sistema de voto telemático en las elecciones para renovar su Junta de Gobierno. El sistema ha sido diseñado exprofeso por la compañía cordobesa AllPentesting, una empresa experta en ciberseguridad dirigida por Eduardo Sánchez. La aplicación ha sido bautizada como AllSecureVote y está llamada a ser un instrumento clave en futuros procesos electorales de todo tipo de entidades y colectivos.

Las elecciones están convocadas para el próximo 20 de mayo. Desde hace días ya está habilitado el habitual voto por correo. De momento, de 12 solicitudes (el censo total de los abogados cordobeses está formado por 2.340 personas) habían llegado a mediados de semana tres. Pero hay una enorme expectación por el sistema de voto electrónico, que se habilitará ya a partir del lunes a las 9:00 de la mañana y concluirá el miércoles a las 20:00. Los abogados cordobeses podrán ejercer su derecho al voto de una manera muy novedosa, usando su certificado digital en un ordenador.

Esta iniciativa se pensó para el mes de diciembre, cuando estaban previstas las elecciones. En plena pandemia, el Colegio de Abogados encargó un sistema de votación que permitiera que los colegiados pudieran ejercer su derecho a distancia y con todas las garantías posibles. Para ello encontraron a la empresa AllPentesting, que tiene clientes en toda Europa. La firma diseñó una aplicación conforme las necesidades del propio colegio, que exige garantizar la confidencialidad más absoluta de la persona que vota, del voto emitido y la integridad de los resultados. Y la aplicación AllSecureVote lo hace posible.

Sánchez detalla que se ha diseñado un encriptado clave desde que el colegiado a votar abre la aplicación en su ordenador, ejerce su derecho y el voto es alojado en los servidores de la compañía. En todo ese proceso, nadie puede saber qué ha votado quién, ni cómo, y ni siquiera si lo ha hecho. De hecho, todos los votos de los abogados que ejerzan su derecho a través de internet quedarán alojados en un servidor encriptado que no se volcará hasta que no concluya el voto presencial del próximo 20 de mayo.

El proceso es sencillo y complejo a la vez. El jueves 20 de mayo por la mañana se constituirá la mesa electoral en la sede del Colegio de Abogados. Los tres miembros recibirán una clave. Darán por iniciado el proceso una vez activada la clave, que necesita una doble verificación con su DNI electrónico. Este proceso es clave para garantizar que los abogados que hayan votado electrónicamente no lo hagan también presencialmente. La aplicación les dará un listado sin nombres ni apellidos pero sí con otras claves sobre los abogados que ya han votado telemáticamente. En el caso de que alguno quiera ejercer el voto también de manera presencial no se le permitirá. A las 13:30 se dará por finalizada la jornada electoral. La mesa, entonces, volcará en las urnas el voto por correo. Y después, el voto electrónico. ¿Cómo? Esa es la clave.

Gracias a su clave, la mesa electoral a la hora convenida iniciará el proceso de conteo, absolutamente secreto y encriptado. La aplicación ofrecerá un primer resultado en tiempo real, con el número total de votos emitidos, votos en blanco y apoyos a cada una de las tres candidaturas. También se ofrecerá un dato concreto de participación. A partir de ahí, se iniciará el conteo del voto presencial, que se irá sumando a la aplicación. Al final, se proclamarán los resultados y los miembros de la mesa electoral firmarán electrónicamente también sus correspondientes actas.

- Los abogados y abogadas acceden y se identifican en la plataforma mediante su tarjeta ACA de firma electrónica profesional, certificado digital (FNMT) o DNI electrónico.

- El secreto de voto se mantiene en todo momento, haciendo uso de un doble cifrado de seguridad para que cada voto garantice la confidencialidad, integridad y no repudio del mismo.

- Cualquier votante puede en todo momento verificar que su voto está en la urna electoral haciendo uso de su comprobante de voto que garantiza su participación en el proceso electoral.

- Nadie puede conocer ni alterar el proceso de votación de manera ilegítima, ni tan siquiera los propios programadores o administradores del sistema, ya que la información se almacena cifrada.

- Cada urna electoral lleva un triple cifrado de seguridad específico que depende de los miembros de la mesa electoral para descifrarla, concretamente de al menos 3 de ellos.

- Tan sólo la unión de los miembros de la mesa electoral permite abrir una urna para que comience el recuento de votos.

- No es posible alterar, modificar o añadir votos de manera ilegítima ya que se hace uso de una doble comprobación de hashes de integridad en el recuento de votos.

- El proceso de recuento de votos se lleva a cabo de manera transparente, pudiendo visualizar los resultados una vez se abra la urna.

- El servidor donde se encuentra el sistema de votación ha pasado diferentes auditorías de seguridad y está securizado para evitar cualquier tipo de ataque informático.

- Una vez termine el proceso electoral el sistema generará un acta firmada digitalmente con los resultados de la votación.

Un total de 2.340 abogados de Córdoba están convocados a las urnas para elegir a los catorce compañeros y compañeras que ocuparan los respectivos cargos de la Junta de Gobierno durante los próximos cuatro años. Del total de electores, 1.828 son ejercientes y 512 no ejercientes. El voto de los colegiados ejercientes tiene el doble valor que el de los no ejercientes.

En esta ocasión, optan a la renovación de la Junta de Gobierno, tres candidaturas completas encabezadas, para ocupar el Decanato, por la abogada María Victoria García de la Cruz y Pineda de las Infantas, y los abogados José Carlos Arias López y Francisco de Asís García-Calabrés Cobo.

Los electores también han podido emitir su voto de forma anticipada por correo, de acuerdo a las normas establecidas en los Estatutos del Colegio. Conforme a lo establecido en los Estatutos del Colegio, la emisión de voto de forma telemática excluye el voto anticipado emitido por correo; y el ejercicio del derecho al voto por alguno de los dos medios anteriores, excluye al voto presencial.

Al tratarse de un sistema de votación de listas abiertas, los electores podrán optar por votar a una candidatura completa o bien, seleccionar un candidato por cargo entre las distintas candidaturas.

Aquellos colegiados que se decidan a emitir su voto de forma presencial durante la jornada electoral del día 20 de mayo, podrán acudir a la sede colegial de calle Morería, entre las 9:30 h y las 13:30 h, hora en que se cerrarán las urnas.

La plataforma de voto electrónico diseñada para las elecciones del Colegio de Córdoba combina el voto online con el registro y recuento del presencial. De esta forma, el día 20 de mayo, la Mesa Electoral, tras verificar la identidad del votante, irá introduciendo en la urna los votos presenciales, previa comprobación en la plataforma de votación electrónica de que no hayan votado de forma telemática.

Finalizada la votación presencial se procederá al escrutinio, iniciándose con el descifrado, conteo y publicación de los resultados de la votación electrónica. A continuación, se producirá el escrutinio de las papeletas depositadas en las urnas. Finalizado el mismo, se anunciará el resultado, proclamándose electos los candidatos que obtengan para cada cargo el mayor número de votos.

Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, durante la votación solo podrán permanecer en el salón de actos los miembros de la mesa electoral y personal de apoyo, un representante o interventor de cada una de las candidaturas y la persona que vaya a ejercer el voto. En el patio solo podrán permanecer a la espera de emitir su voto el número de personas que permita su capacidad, según la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias.

