“La belleza en las uñas está muy bien pero la salud es esencial”

Marietta Cosano, propietaria de dos salones de uñas y de una academia de formación llamada Hermanas Cosano, ha ganado diversos premios tanto nacionales como internacionales y desde hace cuatro años ejerce como jueza en concursos de uñas. Cosano presenta este sábado su libro en el Hotel Córdoba Center, donde realizará una masterclass y su posterior firma de libros. La autora pretende dar voz al verdadero oficio de las manicuristas.

La miembro del INJA presenta este sábado el primer libro escrito por una jueza de la de la asociación Manicura, técnicas sobre uña natural . La presentación tendrá dos pases, uno a las 11:00 y otro a las 17:00.

Marietta Cosano ha explicado el objetivo de su libro: “Llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza la idea de hacer un manual de estudio, en un lenguaje claro y coloquial, para poder llegar a todo el mundo y conseguir dentro de mis conocimientos, que conozcan realmente todo lo que esconde, el verdadero oficio, que es ser manicurista. Hoy por hoy, hay muchas que presumen de serlo, solo con ver un simple tutorial por Internet y lamentablemente están haciendo muchísimo daño a este mundo, que amamos tanto en el que estudiamos diariamente y ponemos toda nuestra dedicación para embellecer nuestras uñas y no para dañarla. Y esto debemos pararlo”.

Es todo un hecho que hace unos años que la tendencia por llevar las uñas a la moda se puso en auge en España, Cosano atribuye este fenómeno a distintas acciones que tuvieron lugar hace un tiempo. “Hace unos años entró en España, al igual que anteriormente en otros países, la tendencia de aperturas de centros donde hacían uñas a muy bajo coste. Muchas adolescentes y no tan adolescentes esperaban y hacían colas para ir a la última moda. A esto le sumamos la repercusión de una gran artista a nivel mundial como es Rosalía y sus llamativas uñas, que hizo que muchas féminas se interesan por la Fantasía, brillos, color y arte en las uñas”.

La misión de esta publicación es bastante clara: “Llegar a un máximo número de público para poner en manos de todos el conocimiento correcto para tener uñas saludables. La belleza está muy bien pero la salud es esencial”, explica Cosano

“Es una verdadera pena que sea tan solo una pequeña minoría la que valore nuestro oficio y el resto no aprecien el trabajo, estudio, esfuerzo, dinero y tiempo que hay detrás de una buena manicurista. Pensad que una buena onicotécnica al igual que un buen artista debe de estar siempre a la última de todo lo que se va creando. Procuramos estar al día en todo para dar lo mejor de nosotras mismas y eso cuesta”, concluye.

