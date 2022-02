Archivada la denuncia de la Comunidad de Madrid contra la denominación de origen Aceite de Baena

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha archivado la denuncia formulada por un técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra la Denominación de Origen Aceite de Baena por un presunto uso irregular de la información nutricional y sanitaria que ofrece en su web el Consejo Regulador.

Según ha adelantado Diario Córdoba y ha confirmado este periódico, la consejería de Salud andaluza ha estimado favorablemente el argumento del Consejo Regulador de la DOP de Baena, que defendió por escrito que este organismo "no es una entidad mercantil y no vende Aceite de Oliva". De este modo, no se le puede imputar una vulneración de la normativa de la Unión Europea (UE) que, además, lo que impide es incluir información saludable en los envases de aceite de oliva.

La denuncia la hizo un técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado 20 de septiembre, y motivó una inspección sanitaria en la sede del Consejo Regulador de la DOP de Baena el pasado 18 de enero.

El mismo consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, embajador del aceite de oliva virgen extra de Baena, ha mantenido "la defensa a ultranza de las bonanzas desde el punto de vista sanitario de los aceites extra virgen".