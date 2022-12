Aplausos para Pilar, la trabajadora que ha vuelto al IES Averroes tras las protestas de la comunidad educativa

“Tesón y unidad”. La comunidad educativa del IES Averroes está de enhorabuena esta semana al recuperar para el centro a Pilar, la administrativa que en junio fue trasladada a otro centro y por lo que profesorado, alumnado, trabajadores y padres y madres de los estudiantes han realizado distintas movilizaciones desde inicio del curso para reclamar su vuelta y protestar por la falta de personal en el instituto.

Una manifestación del instituto Averroes recorre el Sector Sur: "La Junta no está siendo sensible"

Con aplausos desde las aulas y en el patio del centro, la comunidad educativa del IES Averroes ha recibido a Pilar, “después de meses de demanda pública, encierro, manifestación y reivindicación permanente”, como recuerdan en un comunicado que han acompañado de un vídeo sobre el recibimiento a la trabajadora reincorporada.

“La comunidad educativa del IES Averroes de Córdoba, con su personal de administración y de servicios, el profesorado, el alumnado, madres y padres hacemos expresa la satisfacción que sentimos tras recuperar al puesto del que nunca debió salir, la compañera de administración que el pasado 29 de junio fue trasladada a otro centro de manera fulminante y forzosa. Esto nos confirma que la unión de todas las personas que componemos la educación pública es la herramienta más útil en la defensa de los puestos de trabajo que tanta falta están haciendo en tantos centros educativos”, se felicitan.

“Hoy, es motivo de satisfacción y alegría compartir esta información. Mañana será otro día en el que seguiremos demandando la cobertura de las dos plazas de ordenanza que el IES Averroes tenemos vacantes desde marzo pasado y el de todos los puestos que permanecen vacantes esperando a que la administración cumpla con su deber de cubrirlos para hacer una educación pública de calidad”, advierten.

Hay que recordar que la comunidad educativa del centro ha protagonizado distintas movilizaciones, desde protestas en el instituto hasta un encierro en el propio instituto o una manifestación por las calles del barrio.

