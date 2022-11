Una manifestación del instituto Averroes recorre el Sector Sur: “La Junta no está siendo sensible”

Gran parte de la comunidad educativa del instituto Averroes ha vuelto a manifestarse este jueves por las calles del Sector Sur para reivindicar una solución a su situación. Decenas de personas han protagonizado una marcha hasta la plaza de Andalucía con una protesta por la falta de personal. Los lemas han sido “Pilar se queda” y “los hijos de los trabajadores queremos una educación digna”.

Desde junio, el IES Averroes ha protagonizado distintos gestos reivindicando la falta de personal que posee el centro. Un miembro del personal de administración, Enrique Rodríguez, ha explicado “llevamos siete meses con la vacante de ordenanza y nos dicen que no tienen créditos para cubrirla. Esto es un gesto de reclamación, un paro simbólico. Ahora volvemos a clase. Es simplemente que la administración no está siendo sensible, ni siquiera está dando respuesta”.

Esto no es un hecho aislado, ya que desde el centro se han protagonizado distintos actos de reivindicación, como el encierro celebrado el pasado mes de octubre. “A cada gesto hemos creído que íbamos a recibir una respuesta. Confiamos en que se nos dé una respuesta sino seguirán habiendo gestos”, explica Rodríguez.

Durante “este paro simbólico”, una alumna, miembro de la marcha, ha leído un manifiesto donde se explicaba su situación “no permitiremos que nos quite lo básico para tener una educación de calidad en las mismas condiciones que el resto. No lo vamos a permitir. Porque no es de recibo que en lugar de rebajar el paro contratando a gente para ahorrar a costa del personal que tiene, se lleven a nuestra compañera Pilar a otro centro”.

La manifestación también ha contado con la participación de la presidenta del consejo del distrito Sur, Mariló Damián y distintos sindicatos como CSIF o Ustea.

La Junta dice que trabaja para que las sustituciones “sean más rápidas”

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afirmado este jueves, respecto al paro y manifestación que han protagonizado este mismo día alumnos, padres y personal del IES Averros de Córdoba para exigir la sustitución de un ordenanza jubilado hace siete meses y de una administrativa trasladada hace cuatro, que en su Consejería se trabaja para que las sustituciones “sean más rápidas”.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas durante una visita a otro instituto de la capital cordobesa, el IES Maimónides, Del Pozo ha dicho que son “conscientes en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional” de que, “no solo aquí en Córdoba, sino también en el resto de las provincias” andaluzas, “se están produciendo una serie de retrasos a la hora de sustituir” al Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros educativos.

La consejera ha recordado que dicho personal “depende de Función Pública, y estamos en permanente conexión para intentar que esas sustituciones sean lo más rápidas posibles”, razón por la que están “trabajando conjuntamente”, esperando Del Pozo que “a finales de este año, o primeros del año que viene, pues podamos haber mejorado ese sistema para que las sustituciones sean lo más rápidas posibles”.

“Estamos trabajando en ello --ha insistido-- porque sabemos, porque somos conscientes de que se producen esos retrasos en las sustituciones, pero bueno, yo espero que pronto lo tengamos resuelto y que las sustituciones sean más rápidas de lo que están siendo en estos momentos”.