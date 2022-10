Padres y alumnos del IES Averroes se encierran en el centro ante la falta de personal

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del IES Averrores de Córdoba se ha encerrado esta noche para protestar por la falta de personal en el centro ante la falta de respuesta administrativa de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía tras tres meses desde que se trasladara a una trabajadora de administración. La asociación también reclama que se cubra la vacante de la ordenanza, pendiente desde hace seis meses.

Como ha señalado la Ampa en un comunicado, “denunciamos la total falta de atención de la Administración de la Junta de Andalucía, transcurridos ya tres meses desde que trasladó de su puesto de manera fulminante a nuestra administrativa, en pleno período de matriculación, dejando un solo administrativo para hacer frente a más de 1.400 matrículas, además continúa vacante la plaza de ordenanza que llevamos esperando a que se cubra desde hace seis meses”.

Enrique Rodríguez, portavoz de la protesta, ha asegurado que “solo pedimos que respondan y que se cumplan las condiciones mínimas ya que la educación pública hay que tratarla con el respeto debido”. Como ha señalado, “buscamos darle visibilidad a su caso y que se cumplan estas condiciones ¿por qué quien va a querer venir a un instituto que no posea las condiciones mínimas?”. Incluso el responsable de esta asamblea ha comentado distintas situaciones donde solo había un ordenanza en el Instituto y no se podían llevar a cabo actuaciones tan rutinarias como coger el teléfono y que “no hay derecho que estas cosas pasen. Sin unas plazas mínimas no se dignifica el trabajo en la educación pública”.

Después de haber realizado tres concentraciones secundadas por el conjunto de la comunidad educativa (dos en el centro educativo y una ante la Delegación de Educación sin conseguir respuesta), la asociación decidió mediante asamblea previa y decisión conjunta con el resto de miembros de la comunidad educativa llevar a cabo este encierro. El encierro está dedicado a realizar asambleas, actividades culturales y reivindicativas. Está abierto a cualquier persona que quiera conocer la situación del instituto.