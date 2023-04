Andros Lozano: “El narcotráfico en el Estrecho funciona como ascensor social”

El periodista Andros Lozano (Valencia, 1984) acaba de publicar Costo. Las leyes del Estrecho (Libros del K.O.) que ya esta siendo conocido como el Fariña andaluz. El reportero lleva dos lustros investigando in situ el tráfico de estupefacientes entre las costas gaditanas y las montañas del norte de África, dándole la voz a los traficantes, pequeños y grandes, a jueces, abogados, pilotos de lanchas rápidas, miembros de las fuerzas de seguridad y a todo el entorno.

Así, el libro se convierte en un relato fascinante del estado actual de un fenómeno que hunde sus principios en el contrabando de tabaco desde Gibraltar hasta llegar a convertirse a día de hoy en puerta de entrada a Europa de la cocaína de los cárteles colombianos. Un trabajo que sólo puede hacerse cuando los periodistas abandonan la mesa de la redacción y acuden adonde se cuecen las cosas.

Pregunta: ¿Cómo surge la idea de plasmar tu trabajo de diez años en un libro?

Respuesta: Uno de los socios de la editorial, en el año 2018 o así (en ese momento ya ha explotado el fenómeno Fariña, no sé si la serie, pero sí el libro que está ya teniendo todo el recorrido que se acaba constatando con la serie) contacta conmigo y me dice: “¿Tú crees que el fenómeno del narcotráfico en Andalucía, que ya sabemos que estás siguiendo desde el periódico El Mundo tiene un recorrido más allá que el relato policial o judicial?”. Le contesté que sí, que podía empezar a trabajarlo, pero que la última parte había que dejarla respirar, había que hacerla esperar a que se instruyan causas, a que se detenga gente…

“Ahora mismo, el narcotráfico en el Estrecho es una industria”

P: Y a que se llegue a condenas, supongo...

R: Eso es. Así que me dijeron que empezase a trabajarlo, que les enviase una estructura. Y yo les paso esa parte del sumario que está al principio, con esas escenas y personajes. Luego hemos ido incluyendo varios subcapítulos. Me dicen que no tenían ningún tipo de prisa. Cuando consideremos todas las partes que está hecha la historia, se publica. Y cinco años después sale a la venta Costo.

P: Habrá que ponderar la paciencia de los editores de Libros del K.O. ¿no?

R: Sí, es una editorial que se ha especializado en periodismo narrativo y aquí no estábamos muy acostumbrados a que se tomen en cuentan los fact checks, que se comprueben bien los datos. De hecho, yo entrego el libro en abril del año pasado y no sale hasta la primavera de este año. Ha sido un año para fijar la estructura definitiva, replantear cuestionamientos...

P: No habrá sido sencillo…

R: Trabajo de revisión, más que nada. Han sido cuatro años de escritura y uno para limpiarlo hasta la saciedad. Y eso lo lleva la editorial a rajatabla.

P: Eso va en beneficio de libro.

R: Claro, y en beneficio mío. Es que hicimos, si no recuerdo mal, unas ocho relecturas del libro.

P: Yo creía que Rebujito era una bebida que se bebe en ferias y verbenas (el libro se abre con un glosario de términos titulado Breve vocabulario del narco andaluz)

R: (Ríe) ¿Te ha sorprendido, eh? Pues también es una mezcla de cocaína y heroína que se fuma.

P: ¿Qué se siente a bordo de una goma cargada de hachís? (Una goma es una lancha fueraborda equipada con varios potentes motores que pueden alcanzar los 70 nudos, unos 130 Km por hora)

R: De noche tú no tienes la sensación de que estás viendo el mar, intuyes que estás volando sobre algo que supones que es el mar que está debajo; pero tú no ves las olas, no ves lo que tienes enfrente o lo que tienes al lado

P: Pero es que, además, vais cargados.

R: Hombre, con 2.400 kilos de hachís. Porque en el viaje de ida no llevábamos nada y yo me decía, si pasa algo, yo no llevo droga; pero a la vuelta son dos toneladas y media. Lo más sorprendente es que no pasó nada. Vamos, que ese día no pasó nada. Otros días se detiene, se incauta, se tira mercancia por la borda. Yo publiqué ese reportaje dos o tres meses después porque así me lo pidieron con los que fui. Así que se pasa miedo, se suelta adrenalina y estás deseando que se acabe. El mayor miedo que tenía no era una detención, porque me defendería como pueda, contaré que soy periodista o lo que sea. Pero es que puede haber un accidente, una persecución de lancha de la Guardia Civil o helicóptero. O un robo al llegar a tierra.

P: Eso hubiera sido fatal.

R: Es que ahí hay violencia, disparos...

P: Hay una cierta “aristocracia” dentro los narcos ¿verdad?

R: Claro. Es un gremio y, ahora mismo, el narcotráfico es una industria. Y hay “castas”. Está el piloto más cotizado, el que no pierde mercancia y es más rápido y discreto, como Didí, existe una logística, hay que controlar la Bahía… También funciona como ascensor social que empezó con el tabaco y ya hay vínculos con las rutas de la coca colombiana.

P: Recordamos también documentales y reportajes que nos hablan cómo en Barbate, hace años, empezó a “cambiarse el atún por chocolate…

R: Claro. Había cuotas de pesca con los caladeros de Marruecos. Muchos pescadores barbateños empezaron a ayudar a los marroquíes. Había tasas de paro insoportables, las hay aún. Muchos se cambiaron de gremio.