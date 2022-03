El análisis a las aguas residuales detectan un repunte de casos de Covid en Córdoba

Las aguas residuales de Córdoba vuelven a ir cargadas de trazas de coronavirus. Al menos, eso es lo que trasciende del último análisis que han realizado los técnicos de la empresa municipal de aguas Emacsa y que ha sido divulgado por el Gobierno en un informe semanal. Las aguas residuales recogidas en la estación depuradora de La Golondrina detectan un fuerte repunte de restos de trazas de Covid 19, según el documento divulgado.

En concreto, el informe señala un incremento de hasta un 50% en las concentraciones de trazas con restos de coronavirus. Estas trazas indican, por tanto, un repunte en los casos que se registran en la ciudad. Normalmente, un análisis de las aguas residuales anticipa la llegada de nuevas oleadas de contagios, de ahí la importancia de los datos divulgados por el Ejecutivo.

La pasada semana, de hecho, el análisis de las aguas residuales indicaba lo contrario, algo que se ha ido confirmando en los últimos días: que la incidencia iba a bajar. Ahora indican lo contrario. El 90% de las trazas de Covid detectadas en las aguas residuales son de la variante Ómicron.

Este informe se utiliza como una especie de anticipo de lo que puede ocurrir en las siguientes semanas. Las trazas de Covid en las aguas residuales indican cómo va a evolucionar la pandemia. La Covid es una enfermedad cuyos síntomas no se presentan inmediatamente, sino en un plazo de varios días. La detección temprana ayuda a preparar al sistema sanitario ante lo que puede venir. En plena sexta ola, estos análisis fueron muy útiles, pues pronosticaron que semana a semana los casos se iban a duplicar y hasta a triplicar.

Estos análisis, que tienen el objetivo de anticipar la evolución del coronavirus, se hacen desde el verano de 2020 con muestras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina de Córdoba, que son analizadas por investigadores de la Universidad y cuyos datos forman parte de la treintena de estaciones depuradoras de todo el país que vigila el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Es el denominado estudio de Control microbiológico en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación de Covid-19.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!