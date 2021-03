Las aguas residuales de Córdoba ya advirtieron semanas atrás un repunte de la pandemia

El análisis de las aguas residuales permite conocer la presencia de Covid-19 en una población y actuar como centinela de la evolución de la pandemia, puesto que en las excreciones de una persona se puede ver el virus antes incluso de que esta presente síntomas de la enfermedad. Y los análisis realizados en las últimas semanas sobre las aguas residuales de Córdoba capital ya advertían de un repunte de la pandemia que ahora se está mostrando en el aumento de casos y de la tasa de incidencia de la Covid.

Estos análisis, que tienen el objetivo de anticipar la evolución del coronavirus, se hacen desde el mes de julio pasado con muestras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina de Córdoba, que son analizadas por investigadores de la Universidad y cuyos datos forman parte de la treintena de estaciones depuradoras de todo el país que vigila el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Es el denominado estudio de Control microbiológico en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación de Covid-19, que ya lleva 34 semanas de análisis y muestra la evolución a lo largo del tiempo de la presencia de coronavirus en Córdoba a través de las aguas residuales.

Los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica -consultados por Cordópolis- señalan que, en las tres últimas semanas de análisis, la presencia del virus en las aguas residuales de Córdoba ha experimentado varios aumentos y un periodo de estabilización, pero no de descenso.

Así, en la semana del 21 al 27 de febrero, los análisis mostraron un aumento de la presencia del virus en las aguas residuales, en la semana del 28 de febrero al 6 de marzo permaneció estable -sin crecer su presencia pero tampoco descender-, para volver a subir en la semana del 7 al 16 de marzo, la última con datos disponibles, cuando se ha detectado un aumento de 0,90 puntos, según consta en la estadística.

El análisis de las muestras de aguas residuales mide en “copias genóminas” el SARS-CoV-2 por litro (cg/l) y se transforman a escala logarítmica (log10 cg/l) para ofrecer los resultados. Y, así, las variaciones de la presencia del Covid en las aguas residuales se traducen en su evolución en distintas franjas: aumento significativo si es más de +1 unidad logarítmica, aumento si es entre +0,4 y +1, estable si es entre -0,4 y +0,4, disminución si es entre -0,4 y -1 y disminución significativa si hay una bajada de más de -1.

Esta mayor presencia del coronavirus en las aguas residuales de Córdoba en las últimas semanas se muestra ahora en el ascenso de los casos positivos que se notifican cada día y, con ello, en el aumento de la tasa de incidencia de casos de la Covid19 por cada 100.000 habitantes. En Córdoba capital, en la última jornada, la incidencia acumulada ha aumentado 7 puntos en una sola jornada. Así, ha pasado de los 105 casos del lunes a un total de 113 en la jornada del martes.

Cabe recordar que las muestras de aguas residuales tomadas en La Golondrina son analizadas por un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba formado por expertos en Toxicología Ambiental, Ingeniería Química y Genética, que trabajaron desde el mes de julio de 2020 en preparar el procedimiento de análisis y comenzaron en septiembre a analizar muestras congeladas de los meses de julio y agosto y muestras frescas semanales a partir de entonces.

El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido publicar los resultados de los análisis en su web, ”pues son una herramienta útil para el seguimiento y control de la pandemia, especialmente para comprobar la eficacia de las medidas en las posibles desescaladas, como control indirecto de la evolución de la situación sanitaria”. Estos datos se enviaban hasta ahora semanalmente al Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y organismos de cuenca.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!