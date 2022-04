El aeropuerto de Córdoba, tres meses con un solo meteorólogo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el Aeropuerto de Córdoba la estación principal de este servicio tan importante para toda la provincia. El observatorio se encarga no solo de anotar temperatura, lluvia y viento. También se coordina con infraestructuras tan importantes como las del propio Aeropuerto, donde despegan y aterrizan aeronaves que dependen del tiempo. También de que todo funcione bien, de que las medidas sean correctas y de que se informe en tiempo real de algo tan necesario como es, precisamente, el tiempo, vital en muchos casos para el normal funcionamiento de las cosas.

La estación del Aeropuerto de Córdoba tiene asignados tres trabajadores, dos funcionarios de carrera y uno interino. Pero desde enero hasta prácticamente abril, la Aemet solo ha contado con un trabajador en el Aeropuerto, lo que ha motivado una reducción significativa del servicio y del horario. Sin estación Aemet, por ejemplo, hay aviones (las aeronaves más pequeñas) que no pueden volar.

Según ha reconocido el Gobierno a preguntas del diputado del PSOE Antonio Hurtado, a finales de enero el Aeropuerto se quedó con un solo trabajador en su estación meteorológica. Un funcionario de carrera pidió un traslado y no se le pudo renovar al interino, porque había excedido el tiempo máximo fijado para su contratación. Aemet no pudo tirar del cupo que tiene, ya que oficialmente no fue aprobado, como se hace todos los años, hasta el mes de marzo.

Ante ello, según la respuesta del Gobierno, la Aemet pidió una comisión de servicio para incorporar lo antes posible a una segunda persona. Por seguridad se negoció con AENA una reducción del horario y se habló con la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica (Ansemet).

Así, se fijó un horario con presencia de meteorólogos en el Aeropuerto de 8:30 a 14:00. Fuera de ese horario “se atenderían previa demanda” todos los vuelos que requieren servicios AFIS y se prolongaría el horario hasta las 19:30 para los vuelos hospital, cuando hubiese visibilidades inferiores a 5.000 metros (la calima, por ejemplo), gran nubosidad, rachas de viento importantes o avisos de aeródromo en vigor.

Además, se avisó a las instalaciones en Sevilla y en Madrid Barajas para aumentar sus horarios y vigilancia en caso de ausencia de personal en Córdoba.

Ahora mismo, se ha incorporado a Córdoba una observadora funcionaria procedente del Aeropuerto de Granada en comisión de servicio, y se ha autorizado la contratación de otros dos efectivos más de manera interina en Córdoba. Antes de entrar a trabajar tienen que superar el periodo de adaptación a este tipo de estaciones. La reducción horaria concluyó el pasado 11 de abril, según informa el Gobierno.