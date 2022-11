El Aeropuerto de Córdoba, listo para acoger vuelos comerciales con capacidad para 100.000 pasajeros anuales

El Aeropuerto de Córdoba está listo para acoger vuelos comerciales. Las obras de reforma de la terminal, que duplica la superficie y el equipamiento de la anterior, hacen que este aérodromo esté en condiciones óptimas para recibir unos 100.000 pasajeros al año, según ha detallado este martes la directora del Aeropuerto de Córdoba, Sonia Martín.

Martín, acompañada de la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, han presentado a los periodistas las nuevas instalaciones del edificio terminal, tras haber concluido el proyecto de reforma, en el que se han invertido 1,3 millones de euros.

Las obras han supuesto la mejora integral de la zona de embarque, donde se ha remodelado el área de facturación, se ha duplicado la sala hasta alcanzar los 145 metros cuadrados, con una nueva puerta de embarque. También se ha construido una nueva sala de recogida de equipajes, con un hipódromo (la cinta de recogida).

Además se ha ejecutado una nueva sala de autoridades, se ha construido un núcleo de comunicación, se han instalado unas nuevas dependencias de la oficina de meteorología y sustituido la escalera de acceso a la torre de control. También se ha ejecutado la impermeabilización del edificio, así como la sustitución de los carteles identificativos del aeropuerto en las dos fachadas del terminal (lado aire y lado tierra).

La reforma se ha hecho mientras se tramita, junto a Enaire, el procedimiento que permita la operativa de vuelos instrumentales. En este sentido, Martín ha asegurado que cualquier compañía que quisiera operar en el aeropuerto podría hacerlo de manera inmediata, si bien ha aclarado que en estos momentos no hay ninguna interesada.

En este sentido, ha indicado que el Aeropuerto de Córdoba tiene capacidad para acoger vuelos nacionales y continentales. Los estudios que han llevado a cabo indican que los destinos más óptimos a nivel europeo serían Alemania y Reino Unido, y a nivel nacional las islas Canarias, Baleares y el norte de la península. No obstante, han valorado que la opción comercial con más posibilidades ahora mismo es la de que algunas compañías apuesten por Córdoba como destino para vuelos charter (vuelos programados para grupos que alquilan un avión). Es decir, viajeros y grupos que vengan a Córdoba, o cordobeses que alquilen un avión para viajar desde el Aeropuerto a otros destinos. La directora del aeropuerto ha indicado que medio millón de cordobeses toman vuelos cada año.

La terminal está adaptada para aviones airbus A320, el modelo de avión comercial más habitual, y cuenta con una pista de 2.200 metros suficiente para su aterrizaje o despegue. Sí se descartan los vuelos transoceánicos, puesto que el Aeropuerto de Córdoba no tiene capacidad para ello.

Rafaela Valenzuela ha adelantado que antes de que acabe el año habrá una reunión de la Mesa del Aeropuerto para comenzar el trabajo de búsqueda de posibilidades comerciales. La subdelegada ha recordado que esta mesa se constituyó antes de la pandemia, y su trabajo se ha visto muy afectado por los efectos de la Covid en el sector turístico.

No obstante, ha recordado que, desde entonces hasta ahora, Córdoba ha mejorado como reclamo con la apertura tanto del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, como con la apertura del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC). “La ciudad debe hacerse atractiva para utilizar el aeropuerto, que es complementario al de Málaga y Sevilla”, ha recalcado la subdelegada del Gobierno.

En los nueve primeros meses de 2022, el Aeropuerto de Córdoba ha acogido 9.261 vuelos, un 21,2% más de los que tuvo entre enero y septiembre de 2019, el último año antes de la pandemia.

