Las administraciones dan el paso final para financiar las exhumaciones de las fosas de fusilados

Las administraciones están dando en estos días los pasos finales para concretar la financiación de los trabajos de excavación y exhumación de las fosas de fusilados de los cementerios de La Salud y San Rafael en Córdoba capital, donde se calcula que yacen los restos de más de 4.000 personas represaliadas. Las cuatro administraciones -Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba-, se comprometieron hace un año a plasmar en un convenio las competencias de cada una de ellas y la aportación presupuestaria para desarrollar los trabajos. Y las ahora ya han dado luz verde a las partidas económicas que cada una destinará -400.000 euros cada institución para un total de 1,6 millones-, a los trabajos que se desarrollarán a lo largo de varios años.

Así, de un lado el Gobierno central destinará antes de que acabe este año una primera subvención de 125.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba -sobre el que recaen los trabajos al tratarse de cementerios municipales-, y completará su aportación en 2022 con otra partida de 275.000 euros. El director general de Memoria Histórica del Gobierno, Diego Blázquez, presente este martes en Córdoba, avanzaba que ya era una realidad la aprobación de la primera subvención. Ahora, cuando el Ayuntamiento reciba la documentación, deberá llevarla a la Junta de Gobierno Local para aprobar la aceptación de dicha subvención antes de final de año, según han asegurado a Cordópolis fuentes municipales.

De otro lado, también este martes, la Diputación Provincial anunciaba que aprobará próximamente la consignación de 400.000 euros repartidos en distintas anualidades, para hacer frente a su aportación para la exhumación de las fosas. De hecho, el delegado de Memoria Democrática de la institución provincial, Ramón Hernández, ha avanzado que “en el orden del día del próximo Pleno ordinario, se lleva el convenio de colaboración que nos permitirá seguir trabajando en el cementerio de La Salud y que tendrá una cuantía de 400.000 euros repartidos en varias anualidades”.

Por su parte, la empresa municipal de cementerios de Córdoba, Cecosam, ya ha solicitado la subvención correspondiente a la Junta de Andalucía y, por su parte, la cantidad que va a aportar el Ayuntamiento de Córdoba para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 será de 400.000 euros.

En la práctica, la administración central, autonómica y provincial subvencionarán con similares aportaciones económicas la actuación que debe llevar a cabo el Ayuntamiento, que también aportará la misma cantidad. Así, el formato del convenio entre las cuatro instituciones se adaptará a esta realidad jurídica y administrativa, y está previsto que pueda sellarse en un acto protocolario con representantes de las cuatro administraciones.

Con todo ello, la pretensión es que las distintas partidas sufraguen un trabajo que llevará entre tres y cuatro años, según lo previsto inicialmente, hasta completar las labores de excavación y exhumación de las fosas de los dos cementerios. Como paso previo, en este tiempo se han llevado a cabo diversos estudios documentales, que han reconstruido con archivos y testimonios los episodios que ocurrieron en Córdoba desde el golpe de 1936 a años posteriores, y han permitido cifrar en más de 4.000 las personas que fueron represalidas y enterradas en las fosas, de las que más de la mitad están plenamente identificadas con nombre y apellidos.

De otro lado, se han llevado a cabo sondeos arqueológicos que han permitido localizar las fosas. El último ejemplo es el del cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud, donde ya se sabe a ciencia cierta que hay una gran fosa con varios centenares de personas que yacen allí desde 1936, todos con evidentes signos de violencia. A esta fosa se suman las halladas en otros cuadros del mismo cementerio.

Las familias de las víctimas, reunidas en la asociación Dejadnos Llorar, vienen reclamando a las administraciones que aceleren en lo posible los plazos para ejecutar los trabajos de exhumación y, posteriormente, la identificación con ADN de los restos, así como de los familiares que aún viven, para que definitivamente y después de 85 años desde el golpe de 1936, puedan recuperar los restos de los suyos y darles una sepultura digna.

El Salón de Actos de la Diputación de Córdoba se ha convertido este martes en espacio de reflexión y de intercambio de experiencias con la celebración del I Foro de Gobiernos Locales y Autonómicos y Memoria Democrática, organizado por la institución provincial. Así lo ha puesto de manifiesto su presidente, Antonio Ruiz, quien acompañado por el delegado de Memoria Democrática de la institución provincial, Ramón Hernández, y el director general de Memoria Democrática del Gobierno de España, Diego Blázquez, ha procedido a inaugurar el encuentro.

Ruiz ha añadido que “celebramos este Foro con unos objetivos y unos compromisos claros y lo hacemos a cuatro días de la conmemoración del 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un texto que se aprobó con un amplio consenso y en el que se recogen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación como camino para construir una sociedad de convivencia”.

“Y esta es una asignatura pendiente en nuestro país, quedándonos un largo camino por recorrer y muchas cuestiones que resolver, porque mientras quede un sola víctima que tenga reconocido y hecho efectivo ese derecho a la verdad y a la reparación no habrá concluido nuestro trabajo”, ha matizado Ruiz.

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha hecho referencia a los trabajos realizados en el Cementerio de la Salud, “donde sabemos que hay restos de alrededor de 4.000 personas, o las más de 80 fosas repartidas por la provincia; datos que deben hacernos reflexionar y concluir que una sociedad democrática, moderna y justa no lo será mientras que exista una víctima sin reconocer, ni reparar; mientras que haya familias que no hayan podido enterrar a sus familiares o mientras que existan monumentos o condecoraciones a la barbarie”.

Según Ruiz, “conscientes del papel que desde lo local podemos jugar en este proceso de reconocimiento y reparación, porque son vecinos y vecinas de nuestros pueblos, acogemos este encuentro como espacio de reflexión de intercambio de experiencias y proceso de aprendizaje para conocer lo que se hace fuera de nuestra provincia en materia de memoria democrática”.

“Este compromiso que hoy se visibiliza viene respaldado por la creación de una Delegación de Memoria Democrática, con un responsable político a la cabeza, con personal técnico y recursos para avanzar, desde nuestras competencias, en el descubrimiento y en la puesta en conocimiento de la verdad”, ha concluido Ruiz.

Por su parte, el delegado de Memoria Democrática de la Diputación ha informado sobre las actuaciones específicas que se están desarrollando actualmente, “actuaciones que se centran en la puesta en marcha de estudios georradar en los municipios de Puente Genil y Monturque”, además de avanzar la consignación de las partidas económicas para la exhumación de las fosas de los cementerios de Córdoba.

Finalmente, el director general de Memoria Democrática del Gobierno de España, Diego Blázquez, ha apuntado que “desde el Gobierno central estamos convencidos de que todas las actuaciones que se tienen que realizar en materia de recuperación de la memoria y del restablecimiento de valores democráticos nos compete a todas las administraciones, actuando en el ámbito de las competencias propias”.

Blázquez ha señalado, además, que “desde el Ministerio de la Presidencia se viene trabajando con las distintas administraciones locales, a través de la FEMP y hoy nos sumamos a este Foro que, sin duda, servirá como plataforma para la puesta en común de trabajos y experiencias en materia de memoria”.

Este I Foro de Gobiernos Locales y Autonómicos y Memoria Democrática ha contado con la presencia de la delegada de Desarrollo Democrático de la Diputación de Cádiz, Lucía Trujillo; el delegado de Despoblamiento Rural y Memoria Histórica de la Diputación de Valencia, Ramiro Rivera, y responsables municipales de La Algaba (Sevilla), Mieres (Asturias) y Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Del mismo modo, han estado representados organismos como el Comisionado para la Concordia de la Consejería de Cultura y Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía, del Secretariado Autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno Balear y del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco.

El programa del Foro ha contemplado, además, paneles de información o de experiencias específicas de los ayuntamientos de la provincia de córdoba, con intervenciones de representantes de Aguilar de la Frontera, Lucena y Montoro.

