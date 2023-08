Vuelve la Feria del Queso de Zuheros

El tradicional evento quesero del municipio cordobés de Zuheros, que cada año reúne a miles de visitantes, ya tiene fecha para su nueva edición, en la que se cumplen 20 años desde su creación. Este año, la Feria del Queso Villa de Zuheros se celebrará del 21 al 24 de septiembre.

El evento, organizado por la Quesería Los Balanches, reunirá como cada año a una amplia variedad de queserías de toda la geografía española que mostrarán sus quesos artesanales al público, que podrá probar cuantos quiera. Además, la feria incluye una diversa programación de actividades para todos los públicos, que aún no se han hecho públicas.

En la pasada edición, que se retomó después de los dos años de parón por la pandemia, la feria reunió a 15.000 visitantes y vendió 12.000 kilos de queso artesanal. Este año, una vez más, los amantes del queso podrán degustar cuantas variedades quieran ya que hasta Zuheros llegarán queserías de toda la geografía española.

