Venden tazas del mural del Quijote de Castro del Río sin el consentimiento del autor ni del Ayuntamiento

Una empresa de la localidad de Castro del Río ha sacado a la venta una tirada de tazas con el mural de El Quijote que pintó el grafitero Sake en la localidad, y que ha sido reseñado como uno de los mejores del mundo por National Geographic. La cuestión es que la empresa ha sacado las tazas a la venta sin el consentimiento ni del artista ni del Ayuntamiento de Castro del Río.

Ha sido el propio Sake, uno de los muralistas españoles más importantes del mundo y natural de Baena, el que ha dado con el producto a la venta. En la tarde de este jueves compartió un post al respecto y pidió consejo legal, dado que entendió que había una empresa lucrándose con su obra sin haberle contactado.

La empresa en cuestión es propiedad del exalcalde de Castro del Río José Luis Caravaca. Tras contactarles el artista en el día de ayer, se han retirado los anuncios de las redes sociales y la web.

Sake ha explicado a este periódico que, además, puso el caso en manos del Ayuntamiento, que es el que pagó por la obra, y que están viendo cómo proteger el mural a efectos de derechos de propiedad intelectual, incluso a través de “un bando municipal”.

El artista recuerda que, aunque el mural esté en plena calle, la autoría de la obra le pertenece. Además, ha reconocido que, si el propietario de la empresa le hubiera contactado contándole la idea, él se hubiera mostrado encantado de cederle los derechos para las tazas. Sin embargo, remarca que se ha enterado por redes sociales cuando la empresa ya las estaba comercializando, no sólo a través de internet, sino en tres puntos de venta físicos de la localidad (una gasolinera, un estanco y un supermercado).

En este sentido, Sake desconoce cuántas unidades se han vendido de las tazas. “El caso es que esto es nuevo. Hace 10 años nuestros murales los estaban tapando y ahora los reproducen en tazas. Es algo que nos pilla de nuevas y no sabemos ni por dónde actuar”, concluye el artista, que reconoce que no le ha resultado un trámite agradable tener que reclamar su propiedad intelectual a la citada empresa.

Este periódico ha contactado con la empresa, que no ha hecho declaraciones sobre lo ocurrido.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!