Proyectan tres megabaterías en Córdoba para aprovechar los excedentes de la fotovoltaica

Tres grandes baterías de almacenamiento que captan energía de la red en momentos de máxima generación solar y la inyectan en momentos de mayor necesidad. Ese es el proyecto que se está impulsando en la Comarca del Guadajoz Campiña Este de Córdoba para paliar el déficit energético de la zona y con la idea de explotar las grandes plantas de renovables.

El proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, cuenta con la colaboración y el apoyo de ADEGUA (Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba), y contempla la instalación de tres megabaterías tipo stand alone en las localidades de Espejo, Castro del Río y Baena.

Las baterías stand alone son relativamente recientes y no llevan mucho tiempo instalándose en España. En el proyecto, explican que son estructuras que no estarán asociadas a ninguna instalación de generación de energía, sino que se cargarán directamente de la red a las horas de menor consumo y posteriormente inyectará energía a la red a las horas de mayor consumo.

“La infraestructura de conexión a la red servirá simultáneamente para las actividades de consumo y vertido de energía”, señalan en el proyecto, que se llama Baterías Guadajoz e-Valley Hive, y que desarrollará la empresa alicantina Sun Hive.

Concretamente, la compañía prevé tres instalaciones de baterías: La primera, ubicada en el término municipal de Espejo, con una potencia aproximada de vertido de 50 megavatios y 200 megavatios hora de almacenamiento; La segunda, en Castro del Río, con similar potencia; y la tercera, la de mayor envergadura, iría en el parque empresarial Guadajoz, en Baena, con una potencia aproximada de 250 megavatios de vertido y 1000 megavatios hora de almacenamiento.

Para impulsar el proyecto, ya ha habido una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En principio, cada planta de almacenamiento de energía en baterías se ubicará junto a una subestación eléctrica de distribución.

No obstante, en el caso de Baena, la empresa propone la apertura de la línea propiedad de la línea de doble circuito Cabra-Guadame y la construcción de una nueva subestación en el Parque Empresarial Guadajoz de Baena. Además, también propone la instalación de una línea eléctrica de alta tensión de 132 kilovatios, entre Espejo y Castro del Río y otra entre Castro del Río y Baena.

Por todo lo anteriormente expuesto, la empresa ha solicitado el apoyo municipal a través de los plenos municipales para el impulso y acompañamiento del desarrollo de esta propuesta, alegando “su gran impacto social y económico”.

En el caso de Espejo, el alcalde, Florentino Santos Santos (PSOE) ya ha tramitado una declaración en la que manifiesta el apoyo municipal al proyecto, aunque aclarando que el apoyo parte del “pleno respeto a la normativa urbanística, medioambiental y sectorial vigente”.