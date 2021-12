Las obras del 'bypass' de Almodóvar, que deberían estar acabadas en primavera, no están ni al 30%

La obra debería llevar más de un año acabada. Pero es probable que no lo esté hasta dentro, como mínimo, de otro año más. La construcción del bypass en la línea de alta velocidad en Almodóvar del Río, el ramal que evitará que los trenes entre Sevilla, Málaga y Granada paren en Córdoba, está al 28% de su ejecución, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado del PSOE Antonio Hurtado.

La construcción de esta circunvalación ferroviaria, vital también para descongestionar el tráfico en la estación de Córdoba, se proyectó durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo era licitarla en 2018 y que estuviera acabada en 2020. Finalmente, las obras arrancaron a principios del año pasado, con un plazo de 20 meses. Es decir, deberían estar acabadas en marzo de 2022. "A fecha de respuesta se han ejecutado 3,44 millones de euros (con IVA) sobre el presupuesto de adjudicación de 12 millones de euros", ha informado el Gobierno al diputado Antonio Hurtado. Es decir, se ha ejecutado un 28% de la obra.

La empresa que lleva a cabo los trabajos aún no ha pedido una ampliación del plazo de entrega. Pero con esos números en la mano se antoja casi imposible que se puedan ejecutar dos tercios de los compromisos presupuestarios en apenas cuatro meses.

El fin de estas obras no supondrá la puesta en servicio de este tramo. Antes, Adif tendrá que señalizar todo este trayecto y adjudicar para ello otro contrato de al menos 1,7 millones de euros. Después, una vez instalada la señalización, Adif tendrá que realizar las correspondientes pruebas de seguridad antes de poner en servicio este tramo. Estos trabajos tampoco son rápidos, ya que necesitan de una multitud de protocolos establecidos para que una vez que se abra al tráfico nada falle.

El nuevo trazado discurre íntegramente en el término municipal de Almodóvar del Río, y tiene una longitud de 1,70 kilómetros, radio mínimo de 500 metros y 28,8 milésimas de pendiente máxima. Esta actuación está siendo cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte Sostenible.

