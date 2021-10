'Necroturismo' para conocer a lapidarios, sepultureros y otros oficios de la muerte en 'la noche del adiós'

Como cada año, Monturque celebra sus XIII Jornadas MundaMortis 2021, culturales y gastronómicas, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. Este año las actividades se realizarán entre el 29 y el 1 de noviembre. Entre otras, el primer día, la localidad acogerá La noche del adiós, una visita teatralizada al Cementerio de San Rafael que organiza la empresa Eventos con Historia.

Eduardo Nieto, gerente y organizador de esta ha explicado cómo será y en que consistirá la actividad. En la ruta teatralizada "los espectadores conocerán distintas actividades y trabajos relacionados con el trabajo de los difuntos" como el mundo de los marmolistas o lapidarios, "de los cocheros antiguos que conducían los coches fúnebres", de las floristas o médicos forenses.

Ésta se ha dividido en tres zonas: la primera el camposanto de San Rafael, las Cisternas Romanas y el Patio del Ahorcado, las termas y el Mirador de los Paseillos. En total una hora y cuarto de visita en la que participarán 10 actores. "Esta no es de las más grandes, hemos tenido algunas con más de 20", detallaba Eduardo. Por ejemplo, un acto sacramental en Madrid "con una banda de tambores y cornetas y cruces de más de 5 metros".

Eduardo ha revelado que La noche del adiós es, además, un homenaje a Antonio Molina en el que han trabajado en torno a los 3 meses. En este tres anfitrionas vestidas de luto explicarán cada una de las áreas en las que se realizará la visita teatralizada.

No es la primera vez que realizan una actividad en la localidad, "en Monturque ya hicimos una cosa muy compleja, una visita de la Edad Media en el Castilo". Además, han realizado visitas "parecidas, no iguales", a la que tendrá lugar el día 29 en Monturque, en el Cementerio San Miguel de Málaga "desde hace más de 6 años". Pero también en Vélez-Málga, Ronda y Moriles.

La ruta, enmarcada en las Jornadas MundaMortis, contará con un aforo limitado "que impone el Ayuntamiento de Monturque pero que será sobre 20 o 25 personas", aclara Eduardo. La actividad tendrá varios pases: a las 20:00, 20:30, 21.00, 21:30 y a las 22:00. Y para asistir es necesario reservar plaza.

Como cada año, incluido el 2020 cuando todas las actividades fueron online, Monturque acoge estas jornadas para fomentar el necroturismo. En estas, se desarrollan talleres, visitas, recreaciones y otros espectáculos. Este año, entre el 29 y el 1 de noviembre.

El día 29, el público podrá disfrutar de un programa de radio de Cadena SER desde las Cisternas Romanas del Cementerio de San Rafael a las 12:30. A las 17:00, se inaugurarán oficialmente las jornadas en el Paseo de lo alto; a las 18:00 se realizará una visita guiada en el cementerio mencionado anteriormente y, por último, la ruta teatralizada a este, La noche del adiós.

El segundo día, a las 11:00, habrá otra visita guiada a las Cisternas Romanas y al camposanto; a la misma hora, un showcooking de la mano del chef Kisko García, con una estrella Michelín y Jesús Barranco en el Mirador de los Paseillos. Además, por la tarde, se repetirá la visita guiada a las 18:30 y, a las 21:00, tendrá lugar una recreación histórica a cargo del colectivo Ibidem de Puente Genil en el Paseo de lo Alto.

El 31 de octubre, a las 11:00 tendrá lugar la misma visita guiada que el día anterior y, a las 19:30 y a las 20:30 serán los dos pases de un concierto a cargo del trío Quatrenette. Por último, el 1 de noviembre, las jornadas se clausurarán con otra visita guiada a las 11:00, esta vez a los monumentos de Monturque del Club Patrimonio de la Diputación de Córdoba y, a las 18:00, la apertura de la Parroquia de San Mateo, donde tendrá lugar la Eucaristía del Día de Todos los Santos. A su finalización, se celebrará una procesión del Jesús Nazareno.

