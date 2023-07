Más de un mes con un géiser de fuego activo frente a casa

Los vecinos de Fuente Carreteros (Córdoba) continúan conviviendo junto al géiser de fuego que se activó hace más de un mes a causa de la explosión de una bolsa de gas ubicada en el subsuelo. El lugar permanece vallado debido al peligro que supone acercarse a esta columna de más de 10 metros de altura. Y así llevan desde primeros de junio, conviviendo con una gran llamarada activa frente a sus casas.

El recién elegido alcalde de este pueblo de apenas mil habitantes, Paco Tomás, ha comentado a este periódico que “sigue igual, no hay novedades, tan solo esperar que se agote”.

Esta expresión se viene repitiendo desde entonces. Al tratarse de una zona cultivada los trabajos se han visto afectados. “Los trabajos de cultivo no se han podido retomar, es imposible. Se ha vallado para que no haya peligro”, ha comentado, aunque fuera de la zona acotada los agricultores sí pueden acercarse a cuidar de sus tierras.

El pasado 1 de junio unos trabajadores se encontraban realizando un sondeo de agua en un cultivo de almendros, cuando se produjo una explosión al entrar en contacto la máquina que usaban con una bolsa de gas en esa zona. Dos hombres tuvieron que ser trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba y al Virgen del Rocío de Sevilla.

A pesar de la cercanía del fuego a este municipio, aproximadamente a 300 metros del casco urbano, la zona pertenece a Écija (Sevilla). Hasta allí se desplazó la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para realizar las comprobaciones necesarias que determinaron que “no hay valores anómalos ni peligro de afección del aire”, según confirmaron a este periódico.

Desde entonces, todos los organismos encargados de este suceso desconocen cuánto podría durar el fuego. Ante la duda de si se podía haber prevenido, la oficina territorial del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en Sevilla señaló que constan al menos dos sondeos en la zona de finales de los años ochenta y principios de los noventa en los que se certificó la presencia de bolsas de gas natural. Algo común en la zona del Valle del Guadalquivir son comunes los yacimientos de gas natural.

