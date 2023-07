Medio Ambiente abre expediente sancionador por la apertura de una pista forestal en un paraje protegido de Sierra Morena

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba ha elevado una denuncia por parte de sus agentes ante la apertura presuntamente ilegal de una pista forestal en una finca privada ubicada en una paraje de especial protección en plena Sierra Morena, en el término municipal de Hornachuelos.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a Cordópolis que los agentes de Medio Ambiente que pudieron comprobar sobre el terreno la apertura de la pista han interpuesto una denuncia “para iniciar expediente sancionador” al respecto, por los hechos llevados a cabo por la propiedad de la finca.

Ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba también se ha comunicado una denuncia por parte de Ecologistas en Acción al respecto de la apertura presuntamente ilegal de esta pista forestal en un paraje protegido.

Como adelantó este periódico, Ecologistas en Acción ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por la apertura de esta pista forestal, que tendría unos cuatro metros de ancho y un kilómetro de longitud. Se encuentra en la Zona de Especial Conservación Guadiato-Bembézar, junto al río Guadalvacarejo, afectando a la vegetación natural, a la fauna silvestre protegida y al paisaje del lugar. Buitres leonados y búhos reales, entre otros, nidifican en zonas rocosas del entorno.

La denuncia presentada en la Fiscalía detalla que, según información en poder de Ecologistas en Acción, el propietario de la finca, incluida en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos y en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar, “habría promovido, presuntamente de forma ilegal, la apertura y construcción de una pista forestal en los terrenos forestales de sus propiedad. La construcción de la pista forestal ilegal se ha habilitado en la vertiente de río Guadalvacarejo, divisoria que sirve de referencia física como límite por esta zona del Parque Natural Sierra de Hornachuelos”.

Asimismo, se hace constar que “según información a la que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, el objetivo de esta brutal agresión al medio natural, podría responder a un interés de captar agua para uso privado en el Dominio Público Hidráulico del río Guadalvacarejo, para dotar de agua de riego para el cultivo de cítricos existente dentro de la finca en cuestión”.

La actuación se inició en el pasado mes de junio. “La apertura de la pista forestal ilegal fue observada por un particular, dando aviso de lo que estaba ocurriendo, de forma inmediata, a vecinos de la zona y a los agentes de la autoridad”.

Siempre según la denuncia, agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se personaron en las inmediaciones. Sobre el terreno y después de la inspección del área afectada, habrían determinado “un requerimiento directo y explícito de paralización al propietario por el presunto carácter ilegal de la obra (...) presuponemos, por la ausencia de autorización por parte de la administración pública competente y por el gravísimo e irreversible impacto ambiental que estaban ocasionando en una de las vertientes, la del río Guadalvacarejo, mejor conservadas del conjunto de Sierra Morena, y protegida por normativa europea (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flor silvestre)”.

Pasado unos días, miembros de Ecologistas en Acción comprobaron sobre el terreno que “la actuación había seguido su ritmo, hasta el punto, que han conseguido lo que supuestamente perseguía la propiedad, posibilitar el acceso rodado hasta la orilla del río Guadalvacarejo”.

En la pista abierta -explican-, “el trazado de la pista forestal no ha podido ser más agresivo. Sobre un terreno abrupto, de gran pendiente y con presencia de formaciones rocosas utilizadas por varias especies de aves protegidas para nidificar, como el buitre leonado, el búho real y el cernícalo vulgar, entre otras especies de aves silvestres. En cuanto al paisaje, el daño es brutal e irreversible”, definen sobre la intervención, acompañando de imágenes su denuncia.

Por todo lo relatado anteriormente, Ecologistas en Acción, ha hecho efectiva su denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba. “Cabe recordar que estamos ante un supuesto de obstrucción a las labores inspectoras de los Agentes de la Autoridad, al impedir el acceso a la finca, y, ante un inadmisible caso de desobediencia, por el incumplimiento de un requerimiento legal de paralización de una obra ilegal en un espacio estrictamente protegido la nomativa europea”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!