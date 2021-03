Cuatro municipios cordobeses, abocados a su cierre por su alta incidencia de coronavirus

Cuatro municipios están abocados a su cierre perimetral a partir de este viernes por el alto índice de contagios de Covid 19 que presentan. Este jueves se reúne el comité provincial que asesora a la Delegación de Salud, que es quien tiene la potestad para decidirlo.

Ahora mismo, los cuatro municipios que superan la tasa de incidencia de 500 casos son Doña Mencía, Pedro Abad (que ya está cerrado), Nueva Carteya y Fuente Tójar. El caso de este último municipio es singular. Ya superaba la tasa 500 la pasada semana, pero por su población (menos de 1.500 habitantes) la Junta no tomó medidas de restricción. Ahora, su incidencia supera los 1.200 casos a causa de los ocho contagios registrados en el municipio. Con esa tasa, el municipio se expone no solo a su cierre perimetral sino también a la clausura de toda su hostelería y comercio no esencial.

El caso más extremo en estos momentos es el de Doña Mencía. En el municipio menciano la tasa de incidencia está desbocada y es ya de 4.290 casos por cada 100.000 habitantes. La clave está en que en las dos últimas semanas se han confirmado en el municipio 198 contagios. Con esos números, es más que probable su cierre perimetral y la clausura de todos sus servicios no esenciales.

Mientras, es probable que en Pedro Abad además de su cierre perimetral se ordene la clausura también de sus servicios no esenciales, ya que su tasa de contagio es de 1.136 casos a causa de los 32 positivos que presenta en las dos últimas semanas.

Además, a la lista se incorpora Nueva Carteya. Este municipio tiene una tasa de contagio de 600 casos, a causa de los 32 positivos que tiene en estas dos últimas semanas. Es probable que Nueva Carteya arranque la Semana Santa cerrada perimetralmente.