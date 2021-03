La pandemia vuelve a subir en Córdoba con 137 positivos más y la incidencia aumentando en cinco puntos

La pandemia sigue subiendo lentamente en la provincia de Córdoba, donde este jueves se han notificado otros 137 positivos más y donde la incidencia acumulada ha subido en cinco puntos, según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias. La buena noticia es que no se han confirmado nuevas víctimas mortales.

Según las cifras oficiales, la tasa de contagio en la provincia de Córdoba sube hasta los 132 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Son cinco puntos más que este miércoles, cuando por vez primera en una semana se produjo un descenso en la incidencia acumulada.

Ahora mismo, son ya 45.337 los cordobeses que han dado positivo en una prueba PCR o en un test de antígenos desde marzo de 2020. En este tiempo, han perdido la vida un total de 910 cordobeses a causa de la Covid 19.

Por otra parte, este jueves se han confirmado otros seis ingresos hospitalarios más. Estas seis personas constan también como ingresos en la UCI, según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias. Desde marzo de 2020, la pandemia ha llevado al hospital a 3.929 cordobeses, de los que 460 han acabado en la UCI.

Este jueves, además, se han notificado otros 151 curados más en la provincia de Córdoba. Así, ya son 35.713 las personas que han logrado superar la enfermedad. Ahora mismo, en Córdoba hay algo menos de 9.000 casos activos.

