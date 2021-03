Andalucía aboga por mantener la vacunación todos los días de la Semana Santa

La Junta de Andalucía aboga por mantener la vacunación contra la Covid19 durante todos los días de la Semana Santa. Esa es la "intención" que tiene la administración andaluza, según han confirmado en la mañana de este jueves a Cordópolis fuentes de la Consejería de Salud y Familias.

Así, Salud trabaja en estos momentos en concretar el plan de vacunación para la Semana Santa y precisará en estos días los centros que mantendrá abiertos para la administración de la vacuna contra la Covid19 también en los días festivos de la próxima semana, según han explicado las fuentes consultadas.

La administración andaluza se adhiere así a la petición que hizo este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas para abordar la evolución de la pandemia y el plan de vacunación.

Darias pidió a las comunidades que sigan vacunando contra la Covid "todos los días de Semana Santa" con el fin de acelerar el ritmo de la campaña. "Está ministra ha pedido que se vacune todos los días de Semana Santa, que no paremos la vacunación, que es muy importante hacerlo y habrá que encontrar una gran receptividad en esta cuestión", solicitó.

La Junta de Andalucía, que ya viene administrando la vacuna contra la Covid19 todos los días de la semana, está trabajando ahora en mantener esta dinámica también en los días festivos de la Semana Santa, para no frenar la vacunación ante el aumento de contagios que se perfila en los últimos días.

La Consejería de Salud y Familias, de hecho, ya presentó el denominado Plan 500.000 por Semana, una estrategia de vacunación contra el coronavirus que contempla la administración de la vacuna de lunes a domingo para acelerar la inmunización de la población contando con poder inocular hasta medio millón de dosis cada semana, en cuanto aumente la llegada de viales de las farmacéuticas hasta Andalucía.

