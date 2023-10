La alcaldesa de La Granjuela que se hizo viral por un vídeo en su feria regresa como asesora en la Diputación

La alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz (PP), que se hizo viral después de salir en un vídeo conduciendo un dúmper durante la feria de su municipio el pasado verano, volverá a ser asesora del grupo provincial popular en la Diputación de Córdoba. La regidora fue cesada al poco de ser nombrada, una vez que se hizo público el vídeo. Ahora, y según una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, volverá a ser nombrada a partir del 2 de noviembre como asesora del grupo provincial del PP en la Diputación de Córdoba.

Paz es una de las alcaldesas más jóvenes de la provincia de Córdoba. Sobre el vídeo, Paz manifestó a Cordópolis que “estaba allí para echar una mano al personal del ayuntamiento”, aunque fue grabada por una amiga, quien la acompañaba en el vehículo asegurando que “las ferias de los pueblos se acaban así”. Fue la misma acompañante la que posteriormente compartió la grabación en las redes sociales.

Además, Paz señaló que cuenta con el permiso para conducir este vehículo y que no era la primera vez que lo hacía. La regidora llegó a pedir perdón por estos hechos. Paz quiso pedir “disculpas a todos los vecinos” de su pueblo “ante los hechos ocurridos en la madrugada del viernes al sábado” del pasado fin de semana, En su perfil de Facebook, como adelantaba Europa Press, la alcaldesa reconoció que cometió “un error” y, por ello, asumió, su “responsabilidad”, asegurando a los vecinos “que este tipo de hechos no volverán a ocurrir”.

La regidora fue nombrada asesora del gabinete de la presidencia de la Diputación de Córdoba. Ahora, por un decreto firmado por Salvador Fuentes ocupará plaza como asesora pero dentro del grupo provincial, según consta en el documento, sellado este mismo jueves.

