La alcaldesa de La Granjuela, nombrada y cesada asesora del Gabinete de Presidencia de la Diputación

La alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz (PP), que recientemente se ha visto envuelta en una polémica por conducir un vehículo de obra, ha sido nombrada asesora en el Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. Pero acaba de ser cesada. Fuentes de la institución provincial han confirmado a este periódico que este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el nombramiento de la regidora como asesora, pero que el propio presidente, Salvador Fuentes, ya ha firmado su cese, por lo que se atribuye la publicación a “un error”.

Las fuentes sostienen que la regidora guadiateña sí que iba a ser nombrada para el cargo. De hecho el decreto existe, pero se ha publicado este miércoles, cuando ya se había firmado el de su cese, sostienen.

Este lunes aparecía en redes un vídeo de la alcaldesa de La Granjuela conduciendo un dumper después de una noche en la feria del municipio, en la madrugada del viernes al sábado. Paz manifestó a Cordópolis que en ese momento “estaba allí para echar una mano al personal del ayuntamiento”, aunque fue grabada por una amiga, quien la acompañaba en el vehículo asegurando que “las ferias de los pueblos se acaban así”. Fue la misma acompañante la que posteriormente compartió la grabación en las redes sociales.

Además, Paz señaló que cuenta con el permiso para conducir este vehículo y que no era la primera vez que lo hacía. Este martes, la alcaldesa del municipio cordobés ha pedido perdón por estos hechos. Paz quiso pedir “disculpas a todos los vecinos” de su pueblo “ante los hechos ocurridos en la madrugada del viernes al sábado” del pasado fin de semana,

En su perfil de Facebook, como adelantaba Europa Press, la alcaldesa reconoció que cometió “un error” y, por ello, asumió, su “responsabilidad”, asegurando a los vecinos “que este tipo de hechos no volverán a ocurrir”.

Por otra parte, el PSOE de Córdoba pedía este martes la investigación policial de los hechos ocurridos. El diputado provincial, Pepe Álvarez, ha solicitado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abran una investigación formal para ver si “la actuación, irresponsable e imprudente”, incurre en infracciones administrativas o incluso delitos punibles por malversación de fondos públicos.

Este miércoles, la joven alcaldesa consta como nombrada como asesora del Gabinete de la Presidencia de la Diputación, ante la propuesta realizada el 26 de julio y el informe de Recursos Humanos, efectuado el 28 de julio. Ambos son previos a la polémica en la que se ha visto envuelta este fin de semana.

