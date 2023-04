Los acuíferos del norte de Córdoba también están sobreexplotados y casi agotados

El norte de la provincia de Córdoba se levanta sobre dos enormes acuíferos de agua, perfectamente investigados y definidos tanto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como del Guadiana. El primero, más al oeste, se adentra en Extremadura. Ocupa una superficie de 1.457 kilómetros cuadrados bajo el granito de Los Pedroches y parte del Guadiato, hasta adentrarse en la vecina comunidad autónoma. Se le calcula una aportación de casi cuatro hectómetros cúbicos de agua al año, claramente insuficiente para abastecer a una comarca que necesita unos 15 hectómetros al año.

Sobre este acuífero hay concedidos una multitud de permisos de extracción. Casi todos son para abastecer a las ganaderías de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. Algunos municipios también tienen puntos de extracción para abastecimiento, aunque la mayor parte de ellos han quedado anulados en las últimas décadas. Actualmente, y según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, y analizados por Datadista, el acuífero Los Pedroches-Guadiana está al 85% de explotación. Es decir, en un año normal de lluvia se repondría. Pero en momentos de sequía, como el actual, se agota.

Además, el informe del Ministerio señala que el acuífero tiene un “mal estado químico”. En concreto, por “contaminación por nutrientes, sobre todo nitratos de abonos y excrementos de animales, por encima del límite legal (50 mg/l) o cerca del límite y con evolución ascendente”, según el informe de Datadista. Es exactamente el mismo tipo de contaminación del embalse de La Colada (que se levanta sobre este inmenso acuífero).

Ahora mismo, muchos de los pozos que abastecen a las ganaderías han comenzado a agotarse. De hecho, antes incluso de que se prohibiera el consumo humano, en las explotaciones se comenzaron a contratar camiones cisterna para llenar los depósitos de agua de las explotaciones ganaderas de la zona. Solienses puso una cifra: cada semana son unos 50 los camiones cisterna que abastecen a las explotaciones ganaderas del norte de Córdoba. Y llega el verano, y se multiplicará el consumo de agua vinculado a las altas temperaturas. La sequía está desatando en el sector una tormenta perfecta: el pasto se está secando, el pienso está por las nubes y el consumo de agua es más caro que nunca.

Córdoba tiene más acuíferos. En el norte existe otro mayor que el de Los Pedroches, del que es posible extraer unos 12 hectómetros cúbicos. Se llama Los Pedroches-Sierra de Andújar y se enclava en la zona noreste de la provincia, donde abunda la sierra y donde es más difícil de extraer. Tiene un bajo nivel de explotación, apenas del 3%, y según sus análisis sus aguas son casi perfectas.

