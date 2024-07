Vecinos de Figueroa piden nuevas condiciones para la rehabilitación de sus viviendas y coste cero

Vecinos del Parque Figueroa recogen firmas para la modificación de las condiciones del proyecto de rehabilitación de sus viviendas, así como para pedir el coste cero de estas obras. La iniciativa ha sido promovida por la nueva asociación Todos Somos Vulnerables, quienes han asegurado a Cordópolis haber pedido cita para trasladar sus inquietudes al alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Esta semana, los residentes en el barrio han ido dejando sus firmas para solicitar que el Ayuntamiento “cree una oficina administrativa y se constituya en entidad gestora de dicho proyecto para la realización de las obras mencionadas”. Asimismo, piden el coste cero para los vecinos, “adecuando el coste del proyecto al montante total de las subvenciones ofrecidas por las administraciones públicas para el mismo”. Y, por último, solicitan que “las obras de las tres fases de las que consta el proyecto se ejecuten al mismo tiempo para garantizar que ningún vecino o vecina sea privado de la ejecución de la misma”.

Eva Peñas, vicepresidenta de Todos Somos Vulnerables, ha explicado a este medio que la situación se remonta a 2016, cuando el proyecto fue planteado por la asociación El Parque. Según Peñas, los vecinos del barrio no han sido partícipes de la iniciativa, ni han dado su consentimiento “para pagar el 50%” del coste total. Denuncian también no haber sido informados directamente del coste de las obras, sino por prensa. “A los vecinos no nos han escuchado”, ha manifestado.

Por ello, han creado esta nueva asociación con las firmas que quieren mostrar al propio alcalde y a la delegada de Vivienda, María del Carmen Granados. “Queremos que nos den respuesta, que nos explique cómo va a ser el proyecto”, ha detallado Peñas.

Asimismo, desde la nueva agrupación, reclaman la totalidad del proyecto y la creación de una oficina administrativa que se haga cargo del plan, “que no sea la asociación El Parque la que lo gestione”. El proyecto planteaba la remodelación en terrazas, fachadas, patios y cámaras de aire. A esto se le ha sumado también el doble acristalamiento de las ventanas, algo con lo que aseguran no estar de acuerdo “porque hay gente que ya lo tienen puesto”.

Además, con la recogida de firmas buscan darse también a conocer en el barrio, del que cuentan con “un 10%, unas 200 personas” que les respaldan. La iniciativa ha recabado tan solo en el primer día de recogida unas 300 firmas.