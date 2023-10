Firmado el acuerdo entre instituciones para la rehabilitación de 720 viviendas del Parque Figueroa

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha valorado el acuerdo firmado en Granada entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ayuntamientos de más de una veintena de municipios, coincidiendo con la celebración del II Foro Urbano de España, para “acometer una profunda transformación del parque residencial, con la rehabilitación de más de 2.700 viviendas de 13 barriadas y la construcción de otras 1.500 más energéticamente sostenibles de la mano de los fondos europeos Next Generation y el Plan Ecovivienda”. Entre estas viviendas se incluyen 720 del barrio cordobés del Parque Figueroa repartidas en 36 bloques.

“Estas firmas se traducirán muy pronto en ilusión de cientos de inquilinos que podrán disfrutar de viviendas nuevas o reformadas, pero sobre todo dignas, modernas y sostenibles”, ha reivindicado Rocío Díaz, en la firma con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, de los acuerdos bilaterales para la ejecución de cerca de 120 millones de euros de los fondos Next Generation en materia de vivienda en Andalucía.

De este modo, Díaz ha explicado, según ha informado la Junta en una nota de prensa, que, mediante estos acuerdos se facilita, en primer lugar, la financiación para la rehabilitación de 13 barriadas de diez municipios andaluces, lo que beneficiará a 2.724 viviendas.

Estas subvenciones ascienden a en torno a los 50 millones de euros, la mitad del presupuesto de la línea 1 del Plan Ecovivienda de la Junta, que va destinada a las actuaciones a nivel de barrio. Se trata, por tanto, de una primera fase que tendrá continuidad con otro acuerdo entre Junta, Ministerio y ayuntamiento beneficiarios.

Esta línea supondrá en total una inversión cercana a los 100 millones en barrios que suman más de 5.000 viviendas, “una actuación de rehabilitación nunca vista antes en Andalucía ni creo que en otros lugares de España”.

En Almería se actuará con esta firma en 34 bloques de 204 viviendas del entorno de la Plaza de Andalucía de Roquetas de Mar. Dos intervenciones se llevarán a cabo en la provincia de Granada: en 94 viviendas del barrio de La Chana de Granada capital y en otras 77 viviendas en la zona de Cuatro Vecinos de Atarfe.

En Huelva, Isla Cristina recibirá una ayuda para la rehabilitación de 17 bloques compuestos por 150 viviendas de las barriadas de El Rocío y Jesús del Gran Poder. Por su parte, Jaén ha resultado beneficiaria de tres ayudas: dos de ellas irán a costear la mayoría de las actuacioes de 96 viviendas del Polígono El Valle y 140 viviendas del barrio de Las Protegidas en la capital.

La tercera propuesta, con una ayuda de 1,6 millones, irá a parar a 54 viviendas de la zona de la plaza de San Rafael de Jamilena. También se acometerán obras de rehabilitación en la ciudad de Málaga, en concreto en 481 viviendas de San Andrés y otras 100 viviendas en Palma Palmilla.

Por último, en la provincia de Sevilla se han aprobado subvenciones para intervenir en 304 viviendas de Pajaritos de la capital (144 viviendas públicas y otras 160 de titularidad privada) y otras 304 viviendas del barrio de Santa Isabel de San Juan de Aznalfarache.

Las obras permitirán mejorar la climatización de esos edificios con la instalación de nuevas ventanas, sistemas de calefacción e instalación eléctrica que permitirá reducir el consumo, algo que repercutirá en la economía de estas familias y en una mejoría de la sostenibilidad.

En la mayoría de casos vendrán acompañadas de la reurbanización del entorno de estos edificios de viviendas, obras que asumen los ayuntamientos, Estas actuaciones, a juicio de la consejera, “no sólo son un estímulo a la economía y a la creación de empleo, sino que ofrece un salto de calidad a estas viviendas, para que sean más eficientes y acarreen un menor coste a sus vecinos en la factura de la luz”.

Además, también existe un componente social, ya que la mitad de las viviendas en las que intervendrá pertenecen a familias en una situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, ha recordado, la financiación será del cien por cien de la actuación.

Tras esta firma, serán las comunidades de propietarios y los ayuntamientos los que deberán implicarse para que estas ayudas se ejecuten en plazo. Más de 1.500 nuevas ecoviviendas La Junta de Andalucía también ha cerrado once acuerdos con el Ministerio y diversas administraciones públicas para la construcción de 1.502 nuevas viviendas en alquiler en edificios energéticamente sostenible.

Estos acuerdos, que se encuadran dentro del programa 6 del Plan Ecovivienda, supondrán en la práctica la concesión de subvenciones por un montante de 68 millones de euros para la construcción de 47 promociones en una veintena de municipios andaluces. Estas viviendas se suman a las 1.827 incluidas en los acuerdos suscritos hace meses, como las firmas para el desarrollo del sector Universidad o la construcción de viviendas de Cerro del Moro. Estos acuerdos incluyen actuaciones en casi todas las provincias andaluzas.

En la provincia de Almería se recogen tres promociones en la capital que suman 74 viviendas. Una docena de promociones se contemplan en la provincia de Cádiz: siete en Cádiz con 99 viviendas, otras tres en Conil que suman 64 inmueble, una en Puerto Real con 6 viviendas y otra en San Fernando, con 81.

La Diputación de Córdoba ha suscrito un acuerdo para construir 43 viviendas en diez municipios: Hornachuelos (siete), El Viso (una), Aguilar de la Frontera (tres), Posadas (seis), Nueva Carteya (siete), Fuente Carreteros (tres), Dos Torres (tres), Iznájar (cinco), Fuente Palmera (tres) e Hinojosa del Duque (cuatro). Por su parte, en Encinarejos se promoverán 13 viviendas más.

En la provincia de Granada, se ha acordado una promoción de tres viviendas en alquiler en el municipio de Ferreira. En el caso de Málaga, se inyectarán fondos Next Generation en cinco promociones del sector Universidad que suman 476 viviendas y que ya habían recibido fondos de la Junta de Andalucía a través de la convocatoria de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler.

Algo similar ocurre con algunas de las diez promociones que Sevilla capital ha presentado a esta convocatoria del Plan Ecovivienda y que suman 593 viviendas. También en la provincia de Sevilla, se han firmado acuerdos para dos promociones de Lebrija para 51 viviendas.

“Les puedo asegurar que el Gobierno andaluz está empeñado en facilitar el acceso a una vivienda a los andaluces”, ha manifestado la consejera, que ha incidido en que, con los distintos programas que tiene la Junta de Andalucía en marcha, se está impulsando desde la administración andaluza la promoción de 10.000 viviendas para “atender la demanda existente y ayudamos a que el mercado se autorregule”.

En ese camino, el de la promoción de viviendas a precio asequible, tendrá un papel protagonista la futura Ley de vivienda de Andalucía. La consejera y la ministra han estado acompañadas en esta firma por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, y el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet.

Por su parte, tras las firmas, el Gobierno ha indicado en una nota de prensa que la firma de 22 acuerdos con la Junta de Andalucía y varios municipios de la comunidad y la Diputación de Córdoba para la construcción y rehabilitación de un total de 4.226 viviendas.

De los 22 acuerdos firmados, once de ellos están destinados a financiar la construcción de 1.502 viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Almería y Granada. El Gobierno aportará 68,05 millones de euros de los 199,3 millones de euros presupuestados para la ejecución de las promociones, divididos en 43 actuaciones.

