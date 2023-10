Urbanismo denuncia que la mayoría de los hosteleros piden muy tarde el permiso para sus veladores

“En la práctica se viene constatando, en muchos casos, una persistencia en la presentación tardía de las solicitudes de licencias, circunstancia que afecta directamente al normal funcionamiento de la Oficina que instruye las autorizaciones y a la regularización y análisis del reparto de los distintos espacios públicos de la ciudad”.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha denunciado a través de su último decreto el problema existente con la tardanza que muchos hosteleros de la ciudad tienen a la hora de pedir los permisos correspondientes para la autorización de sus veladores. Tanto, que el propio organismo dependiente del Ayuntamiento de Córdoba reconoce su “propósito de conseguir que las resoluciones se dicten en el menor plazo posible, dando cobertura legal en el tiempo a todas las instalaciones que de facto se realizan en la vía pública”. Es decir, que en ocasiones se instalan veladores en negocios que no están autorizados ni legalizados. Y que a veces se ha pedido la autorización justo al final del plazo y aunque no se haya contestado ya se ha autorizado.

Entre 2022 y 2023 han solicitado licencia de veladores un total de 576 negocios en la ciudad de Córdoba. A pesar de este elevado número, son aproximadamente la mitad que justo cuando concluyó el estado de alarma y volvió la normalidad tras la pandemia de Covid 19. Entonces, muchos negocios solo podían abrir en el exterior. De esos 576 negocios, muchos no han vuelto a solicitar la renovación para este año. La Gerencia de Urbanismo ha publicado en su web la ubicación de todos los que cuentan con permiso en la ciudad. El enlace se puede consultar aquí.

El decreto del Ayuntamiento, firmado antes de la reunión de la Mesa de Veladores prevista para la próxima semana, fija un plazo máximo hasta el 31 de diciembre para que los hosteleros que quieran renovar el permiso concedido este año o prorrogado desde 2022 lo obtengan en las llamadas como zonas de ordenación conjunta. Estas son las que se consideran más tensionadas. En este caso, el Ayuntamiento ha elaborado un listado de zonas: Plaza de las Tendillas, Cruz Conde, Historiador Díaz del Moral, Morería, Conde de Cárdenas, María Cristina, García Lovera, Victoriano Rivera-La Plata-Mármol de Bañuelos, Capitulares, Diario de Córdoba, Claudio Marcelo, San Fernando, Plaza de la Corredera, Plaza de San Miguel, Pastores, Plaza de San Ignacio de Loyola, Plaza del Escudo, Córdoba de Veracruz, Plaza de San Nicolás, Plaza de La Trinidad, Avda. Gran Capitán, Bulevar del Gran Capitán, Avenida Ronda de los Tejares, Plaza Flor del Olivo, Avenida de la Libertad, Avenida Al-nasir, Agrupación de Cofradías, Ronda de Isasa, Paseo de la Ribera, Enrique Romero de Torres, Plaza Cardenal Salazar y Plaza Judá Leví-Manríquez.

El margen es mucho más ancho para los negocios que no están dentro de estas zonas tensionadas por veladores. Ahí la Gerencia ha dado más margen. El decreto de Urbanismo les da un plazo de entre el 1 de enero y el 29 de febrero para poder regular los permisos del año 2024, según consta en la resolución, publicada oficialmente por la Gerencia. Urbanismo insiste en que en este caso podría denegar los permisos para los veladores que no se hayan solicitado dentro del plazo previsto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!