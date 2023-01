Trasladado al Hospital Reina Sofía un joven apuñalado en Puente Genil

La pasada noche de Reyes un joven residente en el municipio de Puente Genil tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía tras ser apuñalado. Según ha adelantado el diario Puente Genil OK el suceso ocurrió pasadas las 22:00. A esa hora, un vecino alertaba a Policía Local de que un hombre se había desplomado en la calle.

Los servicios de emergencias, Policía Local y agentes de la Guardia Civil se personaron tras la alerta en el lugar de los hechos. El joven, de nacionalidad marroquí, se desvaneció en la acera de la Calle Modesto Carmona. Según ha adelantado el periódico local, este presentaba varias heridas de arma blanca que le hicieron perder gran cantidad de sangre.

A la llegada de la ambulancia, la víctima fue finalmente trasladada para ser asistida en el Hospital Universitario Reina Sofía. De momento, se desconoce el autor de la agresión así como las causas que la provocaron, aunque se han dado varias versiones de lo ocurrido.

Por ello, según han confirmado a Cordópolis fuentes de la Guardia Civil, la investigación continúa abierta para esclarecer junto con Policía Local y los testimonios de varios testigos el verdadero origen de los hechos.

