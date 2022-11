Una tirolina de 30 metros para el Parque de Levante

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a concurso público la segunda fase de la obra de la construcción del Parque de Levante. El proyecto prevé la construcción de una tirolina de 30 metros para salvar los desniveles de una zona próxima al arroyo Pedroches y como forma también de esparcimiento en el paraje.

La obra acaba de publicarse en la Plataforma de Contratación, cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros y un plazo de construcción de cuatro meses. Aunque el objetivo sea inaugurar esta segunda fase antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, los plazos son muy ajustados.

En esta segunda fase está prevista también la construcción dos dos toboganes abiertos sobre la misma ladera, en acero inoxidable. Los toboganes desembocarán en una zona de juegos biosaludables para mayores, según consta en el proyecto, que ya es público.

Por otra parte, al oeste del parque de Levante, ya lindando con la carretera, se ha reservado espacio para que en un futuro se puedan construir piscinas o pistas de skateboard, además de una zona para escalada. Eso sí, no se construirá en estos momentos.

Además, esta segunda fase prevé la construcción de un aljibe y una conexión del parque de Levante con el canal del Guadalmellato. El Ayuntamiento ya ha negociado con la comunidad de regantes del Guadalmellato para constituirse como un regante más y poder usar el agua para el mantenimiento adecuado de todas las especies vegetales de la zona.

Cabe recordar que en fases anteriores se construyó el camino central, con la recuperación de las redes de aguas pluviales, negras, abastecimiento de agua potable, suministro eléctrico, así como la construcción de las dependencias para Parques y Jardines y la estación de bombeo, además de la adecuación como aljibe de un tramo del antiguo encauzamiento subterráneo del Arroyo Pedroches.

