Siete puestos de caracoles se quedan sin adjudicar en esta temporada

A punto de iniciar la temporada de caracoles, el Ayuntamiento ha informado en el acta provisional de autorizaciones, emitida este jueves, que siete puestos, de los 43 que salieron ofertados, han quedado sin adjudicar.

Tras finalizar el plazo de solicitud el 31 de diciembre, se presentaron 32 solicitudes por la Asociación de Caracoleros Cordobeses y otras cuatro personas individualmente solicitaron la renovación de su autorización para este año. Según han detallado desde el Consistorio solo una solicitud ha sido desestimada.

Otras siete autorizaciones no han contado con la petición de renovación por lo que sus puestos han quedado sin adjudicar para esta campaña. Estos son las ubicadas en: Prolongación de la Avenida Gran Capitán (Zona Terriza); en calle Libertadores Sucre-barriada del polígono del Guadalquivir; en la Avenida de la Fuensanta, esquina con Avenida Calderón de la Barca; en la Avenida Isla Fuerteventura en la esquina de la calle Isla Formentera; en la Plaza Poeta Juan Bernier; en calle Haza del demonio (barriada de Alcolea) y, por último, en la calle Hernando Magallanes (acerado delante de la Iglesia Nuestra señora de Linares).

Los demandantes de las renovaciones de autorizaciones disponen de un plazo de tres días para presentar los documentos que aún no hayan sido presentados, a contar desde la publicación del acta. Asimismo también podrá presentarse las alegaciones oportunas en este mismo plazo.

Finalmente, se procederá por parte de la Unidad de Autorizaciones a la emisión de los Decretos de autorización para ocupación de la vía pública, y para la venta de caracoles guisados en su caso, así como su remisión a las personas "físicas o jurídicas" interesadas.

