Seis meses del caso Dorado: de la denuncia en Fiscalía hasta su cese en Infraestructuras

El 12 de mayo de este año, los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba denunciaban ante la Fiscalía los contratos menores hechos por el área de Infraestructuras en el cuarto trimestre del año 2020, sobre los que recaían sus sospechas de varios delitos como fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de los mismos. El objeto de la denuncia eran 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros. Hace dos semanas, se conocía que, después de la investigación, con información reservada del propio Consistorio, la Fiscalía elevaba el caso al juzgado ante los indicios de prevaricación y falsedad documental. Y ha sido en este punto, seis meses después, cuando el gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha dejado sin sus competencias al concejal de Cs David Dorado, como responsable del área de los contratos investigados en los tribunales.

En este medio año, el gobierno municipal había defendido en su puesto a Dorado y él mismo también lo había hecho ante los medios de comunicación cuantas veces se le preguntara, sin atisbo de asumir responsabilidad política por lo que supuestamente ha ocurrido en un área bajo su dirección. Pero en este mes de noviembre se conocían las diligencias de la Fiscalía, certificando los indicios de delito prevaricación y falsedad documental y, desde entonces, el runrún en Capitulares sobre la responsabilidad política que asumiría el propio Dorado y el gobierno municipal ha ido en aumento, con toda la oposición pidiendo su dimisión o, al menos, dejarle sin competencias, y con la estabilidad del propio gobierno local en juego.

En el escrito de la Fiscalía, sobre la comisión de los presuntos delitos se apunta en un principio a otras dos personas como responsables directos de los contratos: un técnico de Infraestructuras y la coordinadora general del área. Pero también se dice que dicho técnico fue nombrado expresamente por Dorado para estar al frente de los contratos investigados y que, en el desarrollo de la investigación que ahora abra un juzgado, pudiera haber más personas vinculadas a los presuntos hechos delictivos.

El alcalde, José María Bellido (PP) y sus socios de cogobierno, Ciudadanos, no habían tomado hasta ahora ninguna decisión. Los populares dejaron "un tiempo razonable" a Cs para que fuera dentro de este grupo donde se dirimieran las medidas que consideraran oportunas y así también distanciarse del escándalo; un tiempo razonable que expiraba la pasada semana.

Y en mano de los naranjas se dejó el anuncio de las medidas, con cuentagotas: primero, el pasado viernes anunciaban el cese de la coordinadora general de Infraestructuras. Pero pasó el fin de semana y, este lunes, comunicaban la decisión de dejar a David Dorado sin sus competencias al frente de este área y otras de gobierno.

Así, este mismo lunes, la Junta de Gobierno Local cesaba en su puesto a la coordinadora general de Infraestructuras, como estaba previsto y lo habían anunciado PP y Cs. Pero lo hacía con el voto en contra de esta medida del propio David Dorado, un hecho que habría sido "la gota que colmaba el vaso" entre los integrantes del gobierno municipal.

Justo después, el gobierno municipal informaba de su decisión de apartar a Dorado de sus competencias al frente de Infraestructuras y también como presidente de Sadeco, además de dejar de ser teniente de alcalde. Pero, de momento, se mantenía como concejal de gobierno a la espera de nuevas responsabilidades.

El anuncio de dejar a David Dorado sin la presidencia de Sadeco -una empresa que nada tiene que ver con el asunto de los contratos que se investigan en los juzgados-, y el área de Infraestructuras, ha llegado acompañado del anuncio de una nueva reestructuración en el equipo de gobierno que lidera José María Bellido. Y, según han avanzado, la idea inicial es que en ese reparto se le darían nuevas competencias al concejal naranja.

Mientras la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, aseguraba que "la confianza en David sigue siendo plena" y señalaba que en el nuevo reparto de tareas entre populares y Ciudadanos se le asignarían competencias, desde el PP han dejado la puerta abierta a que pueda tener responsabilidades o a que la decisión final lo aparte completamente del gobierno municipal.

Los socios del equipo de gobierno esperan anunciar la remodelación en las próximas horas -el miércoles según señalan fuentes municipales-, mientras toda la oposición ha criticado que se aparte a Dorado de unas competencias pero se le piense dar nuevas responsabilidades. Así, está por ver en los próximos días si, finalmente, David Dorado se mantiene en el grupo de Ciudadanos con responsabilidad de gobierno o aún quedan nuevas decisiones por conocer que le mostrarían el camino hacia el grupo mixto en Capitulares o la entrega del acta de concejal.

