Refugios contra el calor: centros de mayores abiertos por las tardes pero centros cívicos cerrados

La ola de calor con varias jornadas encadenadas por encima de los 40 ºC en Córdoba, donde en estos días se prevén alcanzar máximas de hasta 45 ºC, hace que la población busque refugio en las horas centrales del día. Para quienes no cuentan con una vivienda lo suficientemente acondicionada para soportar este calor, queda la alternativa de acudir a algún espacio donde la refrigeración haga pasar mejor las horas de temperaturas más altas del día.

En olas de calor anteriores, el Ayuntamiento ha dispuesto la apertura de los centros cívicos municipales en horario de tarde, incluso ampliado. Ocurrió en el año 2012, por ejemplo, cuando tanto los centros cívicos como los centros de mayores mantuvieron sus puertas abiertas hasta las 21:00. En el verano de aquel año, el Ayuntamiento de Córdoba amplió los horarios de hasta 29 centros municipales, entre ellos los de mayores y cívicos, para combatir los efectos de las altas temperaturas, de manera que principalmente las personas mayores pudieran pasar las horas de mayor calor con aire acondicionado y desarrollando actividades.

Recientemente, en el verano de 2021, el Consistorio también tomó alguna medida en ese sentido. Desde el área de Mayores se abrió el centro cívico de Levante a mediados de agosto durante la ola de calor que marcó temperaturas históricas, de manera que 45 personas mayores que no contaban con aire acondicionado en sus viviendas pudieron estar allí en un ambiente fresco salvando el calor, incluso un domingo y un día festivo de 11:00 a 20:00.

¿Y ante la ola de calor que vive estos días Córdoba? Pues habrá algunos centros municipales abiertos por las tardes pero otros no. De un lado, desde Participación Ciudadana han confirmado a este periódico que los centros cívicos no abrirán por las tardes. “”Los centros cívicos permanecen cerrados por las tardes hasta la primera semana de septiembre. En este tiempo, permanecerán abiertos de 8.00 a 15.00 horas y la atención al público es de 8.30 a 14.30 horas“, señalan, por lo que no habrá un horario especial de apertura por las horas de más calor. Otras fuentes añaden que la falta de personal que sufren los centros cívicos tampoco hace posible que se puedan abrir en horario extraordinario.

Mientras, la mayoría de centros de mayores sí abrirán en horario de tarde. Estos centros, dependiente del Ayuntamiento pero con una autogestión desde sus juntas directivas, se abren a demanda de los usuarios, explican desde el área de Mayores. Y de los catorce centros municipales de mayores que hay en Córdoba y sus barriadas, todos excepto tres seguirán abiertos por las tardes también en estos días de más calor. Los tres que “han solicitado el cierre de las tardes” son los de El Veredón, Alcázar Viejo y Duque de la Victoria.

En el resto de los once centros de mayores, las personas de edad que sean usuarias de los mismo podrán acudir durante las horas de más calor a sus instalaciones, en un ambiente refrigerado.

Asimismo, la Casa de Acogida municipal ya activó desde finales de mayo pasado un plan especial para acoger durante las horas centrales del día en las jornadas de más calor a personas que viven en la calle. Allí pueden acudir entre las 13.00 y las 20:00 y disponer de los servicios de comida, merienda, ropero y duchas.

Estos días, asimismo, los centros comerciales y otras instalaciones abiertas al público que cuentan con aire acondicionado suponen un alivio para muchos cordobeses que no pueden tener la refrigeración necesaria en casa o que, con la subida del precio de la luz, no pueden pagar una elevada factura de electricidad.