El público elige a tres participantes noveles como ganadores del Córdoba Califato Gourmet

Enrique Merino, organizador de Califato Gourmet, ha presentado este martes a los ganadores de su séptima edición. Los tres vencedores elegidos por el público han sido Amazónica, Restaurante Okapi y Misa de 12, tres concursantes que participaban por primera vez. Los chefs, por su parte, han elegido a otros seis más: La cazuela de la Espartería, Equis Neotasca y Tienda Take. Enrique Merino ha resaltado que ha sido la primera vez que los tres elegidos por el público participan en Califato Gourmet.

Los seis ganadores, que participarán junto a los chefs en el showcooking de esta edición, han recibido una chaquetilla y un diploma que les ha sido entregado por distintos representantes de las administraciones. Además, Misa de 12 y La Cazuela de la Espartería han recibido por los patrocinadores que les han entregado el premio, un carro de compra de Macro y un kit de Bodegas Robles, respectivamente. En representación de Tienda Take, ha recogido el premio la delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y Solidaridad, Isabel Albás.

Aprovechando la ocasión, Albás ha querido agradecer y felicitar a los 25 participantes por las tapas presentadas el pasado lunes en Califato in the Street y hacer mención a la oportunidad a la igualdad que el programa le ha dado este año, "han hecho hueco a la mujer algo muy importante porque el 50% de la población somos mujeres". "Desde las administraciones y empresarios tenemos y tenéis que trabajar para dar su sitio a todos", ha declarado.

La experiencia de los chefs

Rocío Parra, de Restaurante En la parra de Salamanca, ha expresado que "Córdoba es una ciudad maravillosa". La chef cordobesa Celia Jiménez ha manifestado su alegría por la participación de tres mujeres de la Asociación de Mujeres en la Gastronomía en este concurso. El chef del Restaurante Choco, Kisko García, realizaba este lunes el almuerzo en el Restaurante Casa Pedro en Puente Genil junto con el chef Paco Cabello y ha explicado que "Puente Genil era ayer un hervidero, el restaurante estaba lleno desde hacía meses". Asimismo, ha declarado que el próximo año, "si no es Puente Genil, será otro sitio" porque "tenemos muchas cosas que contar"

Además, Kisko García ha agradecido que desde el programa se cuente con la provincia, una iniciativa nueva en esta edición. Yolanda León, del Restaurante Cocinandos en León, ha narrado que su visita a la Mezquita ayer le recordaba a la gastronomía y a los platos de sus compañeros. Además, ha manifestado que Califato in the street "fue una sorpresa". María José San Román, de Restaurante Monasterell de Alicante, ha resaltado "la apuesta firme por la igualdad y la variedad en la elección de los participantes", algo que "no es lo que está pasando realmente en el mundo". San Román ha celebrado también que " no solo estáis uniendo talento de hombres y mujeres sino que estáis uniendo culturas".

José Roldán, campeón de España de pastelería y campeón de Europa de bollería ha agradecido que las marcas hayan hecho posible este concurso. Por último, Paco Morales de restaurante Noor ha manifestado que "me gusta mucho la ilusión con la provincia" que en esta edición se ha puesto en Califato Gourmet, además de reconocer la labor de las administraciones.