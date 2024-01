Un Pleno vespertino de apenas media hora aprueba los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba

A las 17:40 de este viernes comenzó el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Córdoba con el único punto de someter a votación la aprobación o no de los presupuestos municipales para el ejercicio 2024. Antes de las 18:10 había concluido la sesión. La mayoría absoluta del PP sacó adelante unos presupuestos en los que Vox se ha abstenido y los concejales del PSOE y de Hacemos Córdoba votaron en contra. Ninguna sorpresa, salvo la duración de un debate que en tiempos en los que no había mayoría absoluta duraba un par de horas. Como poco.

De hecho, tanto Vox como Hacemos Córdoba renunciaron a su segundo turno de intervención, y el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, lo usó para concluir lo que no le dio tiempo a decir en el primero. La teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, acumuló el tiempo que le correspondía al PP, pero no llegó a agotarlo en ninguna de sus tres intervenciones. Y el resultado fue la aprobación de los presupuestos municipales, los más tempraneros desde que José María Bellido es alcalde. Los de 2023, por ejemplo, se aprobaron en el mes de octubre.

A diferencia de mandatos anteriores, el debate también fue diferente en el tono. Más tranquilo, menos agresivo e incluso más respetuoso, algo que agradeció la propia Blanca Torrent a cada uno de los portavoces. Tan solo al final de la sesión tuvo un cruce de palabras con el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que denunció la falta de gestión y afeó que los proyectos por los que saca pecho el PP local son en realidad “gracias” al Gobierno de la Nación, como la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra o el Aeropuerto. Torrent defendió que “sin gestión esos proyectos” no habrían llegado a Córdoba.

Antes, el primero en intervenir fue el concejal de Vox Rafael Saco, que le recordó al equipo de gobierno que el PP les necesita en la Diputación para aprobar sus presupuestos del 2024, algo que todavía está pendiente. “Quien quiera hacer algo encuentra un medio, quien no una excusa. No pueden tener excusa para no llevar a cabo lo que se dice en este presupuesto. No pueden hablar de herencia recibida. Cuentan con el gobierno de la Diputación gracias a Vox”, reiteró, al tiempo que añadió que “los presupuestos están para ejecutarlos” y pidió que “no nos decepcionen”.

La concejala de Hacemos Córdoba Irene Ruiz se centró en los “recortes” de estas cuentas municipales. “Son unos presupuestos que reflejan la línea de este equipo de gobierno. Pese a querernos vender que son un gobierno dialogante, hay un recorte en el Imdeco que no va a poder impulsar el deporte base, recortes en juventud del 12% que han dejado en fuera de juego a su consejo, del 7% en mayores o del 10% en inclusión”, dijo. “Nos encontramos con presupuestos donde la igualdad y el feminismo se ven claramente afectados”, dijo.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, expresó duras críticas al presupuesto municipal durante su intervención. Enumeró una serie de puntos que considera problemáticos en la gestión del gobierno municipal. Así, denunció su “aprobación tardía” y “la carencia de documentos de planificación de inversiones y subvenciones, así como la fuerte apuesta por la externalización, con un aumento del 50% en el capítulo II”, dijo. Hurtado denunció el “clientelismo” y el “aumento de la presión fiscal ”en 25,4 millones de euros con medidas como el basurazo y las multas“. También hizo hincapié en el ”alto nivel de endeudamiento, alcanzando los 185 millones de euros, lo que equivale a casi 600 euros de deuda por persona con los bancos“ y a la eliminación de planes contra la desigualdad.

Por su parte, Blanca Torrent quiso dejarse de “excusas” y “mirar al futuro y no al pasado”. “Este va a ser un presupuestazo”, dijo a respuesta de Hurtado, al que acusó de que en el gobierno del PSOE “ustedes tenían las puertas cerradas y nosotros vamos a dialogar. Que miren el futuro y miren por Córdoba”, concluyó.

El presupuesto

Las cuentas presentadas tienen un consolidado de 535 millones de euros, un 14% más que los 469 millones que venían recogidos en las cuentas de 2023. Parte de ese aumento se debe al incremento de un 65% en la partida para servicios sociales, que contará con 86 millones de euros y que, a su vez, crece por el cambio en la prestación del servicio de dependencia. Así, este aumento de 31 millones en los servicios sociales convierte al presupuesto de 2024 en “el más social” de la historia del Ayuntamiento.